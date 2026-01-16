Fotbalové přestupy ONLINE: Prebsl míří do Karviné, brzy se připojí k týmu

Předplatné

Zprávy ze dne 16. ledna 2026

Chance Liga
16. ledna 2026 · 16:08

Obránce Filip Prebsl zamíří podle informací deníku Sport a webu iSport do Karviné. Pokud půjde vše podle plánu, zítra se už připojí k týmu trenéra Marka Jarolíma na soustředění v Turecku. Dvaadvacetiletý stoper stále patří pražské Slavie, na podzim pak hostoval v Mladé Boleslavi. V jejím dresu naskočil do dvaceti soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal bilanci 0+1.

Chance Liga
16. ledna 2026 · 15:09

Ne, kádr ještě hotový není, i když je tým v Marbelle a v pátek odpoledne hraje přípravný zápas se silným Malmö. Sparta dál řeší složení mužstva pro jarní sezonu, kdy plánuje mohutný útok na úspěch v Konferenční lize a také chce ukázat kvalitu, jež by jí pomohla prohnat ligového dominanta Slavii. Pomoci by měl střední záložník se zkušenostmi ze soutěže nejsledovanější, tedy z Premier League.Více čtěte ZDE>>>

Skotský záložník Andrew Irving hraje za West Ham, i když nepatří do základní sestavy
Chance Liga
16. ledna 2026 · 11:59

Slovácko řeší budoucnost slovinského hráče Žana Medveda. Šestadvacetiletý útočník už s mužstvem neodcestoval na soustředění do Turecka. Medved přišel do Slovácka v létě na hostování do konce sezony z maďarské Nyíregyházy, součástí dohody byla i opce na přestup. Nyní ale šestadvacetiletý útočník v posledním týmu prvoligové tabulky končí. Zpočátku patřil do základní sestavy Slovácka, kvůli zranění ale od začátku listopadu v nejvyšší soutěži nehrál. Klub uvedl, že Medved nefiguruje v plánech trenéra Romana Skuhravého, který převzal mužstvo v průběhu podzimu. „Potřebujeme hráče, kteří jsou ochotni pracovat a upozadí svá ega ve prospěch týmu. To je základ, na kterém chceme stavět," citoval klubový web Skuhravého.

Chance Liga
16. ledna 2026 · 11:00

Slavii opouští rumunský obránce Andres Dumitrescu. Lídr prvoligové tabulky a obhájce titulu na sociální síti X uvedl, že se se čtyřiadvacetiletým bekem dohodl na předčasném ukončení smlouvy. Původní kontrakt by hráči v Edenu vypršel v létě příštího roku.

Serie A
16. ledna 2026 · 10:10

Italský útočník Giacomo Raspadori se po nevydařeném půlroku v Atléticu Madrid vrátil do Serie A, v níž posílil Atalantu Bergamo. Aktuálně sedmý tým tabulky oznámil přestup mistra Evropy z roku 2021 na webu a podepsal s ním smlouvu do roku 2030.

Pětadvacetiletý Raspadori po druhém zisku italského ligového titulu s Neapolí loni v létě přestoupil za zhruba 26 milionů eur do Atlética, kde si ale nevybojoval místo v základní sestavě. V madridském týmu odehrál jen 15 soutěžních zápasů a vstřelil dva góly. Šanci oživit kariéru nyní pouze 172 cm vysoký útočník dostane v Atalantě, jež za něj podle médií zaplatila 25 milionů eur s případnými bonusy.

V italské reprezentaci Raspadori dosud nastoupil do 45 utkání a vstřelil 11 branek.

Zprávy ze dne 15. ledna 2026

Chance Liga
15. ledna 2026 · 16:50

Slavia oznámila prodloužení smlouvy s Ivanem Schranzem. Slovenský ofenzivní hráč podepsal nový kontrakt do konce kalendářního roku 2027. V Edenu působí od roku 2021.

Chance Liga
15. ledna 2026 · 15:58

Snaživě bojují o místo na červenobílém slunci v Marbelle. U nových krajních posil Hamidoua Kanteho a Samuela Isifeho se ale stále zvyšuje pravděpodobnost, že na jaře budou sbírat zkušenosti jinde. Především u prvního jmenovaného, který má za sebou pouze půlrok ve druhé lize. „Uvidíme, mají předjednaná hostování,“ řekl Jindřich Trpišovský. Podle informací Sportu jsou nabízení do Pardubic. A zákulisím rezonuje i jméno Filipa PrebslaVíce čtěte ZDE>>>

Sparťan Garang Kuol v souboji o míč s Filipem Prebslem z Mladé Boleslavi
Chance Liga
15. ledna 2026 · 15:42

Obránce Eduard Sobol se vrací do prvoligového Jablonce. Třicetiletý bývalý ukrajinský reprezentant zamířil na sever Čech ze Štrasburku.

15. ledna 2026 · 15:24

Obránce Patrizio Stronati nejspíš opustí po čtyřech a půl letech Puskás Akadémia, přesto dál zůstane v nejvyšší maďarské soutěži. Podle informací deníku Sport a webu iSport míří do týmu Újpest, který se momentálně nachází na osmém místě ligové tabulky. O 31letého stopera údajně projevil v tomto přestupovém období zájem také ostravský Baník, kde v minulosti působil.

Patrizio Stronati v dresu maďarského Puskás Akadémia
Chance Liga
15. ledna 2026 · 14:23

Švédský deník Expressen informuje o tom, že Olomouc je blízko další posily, kterou se má stát dvacetiletý ugandský útočník John Paul Dembe ze švédského Häckenu. Zdroje webu iSport tyto zprávy potvrzují a dodávají, že Afričan by měl Sigmu vyjít cca na milion eur, v přepočtu cca 25 milionů korun, a dorazit by měl za Hanáky v nejbližších dnech rovnou na soustředění do španělské Marbelly. Dembe na podzim vstřelil sedm gólů, z toho tři v Konferenční lize a jeden v předkole Evropské ligy. Jde o silného, dynamického forvarda s nadstandardními fyzickými parametry. Není mu cizí intenzivní presink, ale potřebuje zlepšit efektivitu. Kouč Tomáš Janotka po odchodu Muhameda Tijaniho a zdravotních komplikacích Václava Sejka hrotového hráče potřeboval, nyní se dočká.

Sigma Olomouc by měla ve svých řadách přivítat Afričana Johna Paula Dembeho
15. ledna 2026 · 12:45

O útočníka Augusta Priskeho, který hraje za švédský Djurgarden, je momentálně velký zájem. Podle informací dánského deníku Tipsbladet je syn sparťanského trenéra blízko dohodě s anglickým Birminghamem. 21letý hráč se měl údajně už domluvit s klubem na osobních podmínkách. Zájem o něj projevily také Besiktas a Lille. Priske dal v této ligové sezoně osmnáct gólů v sedmadvaceti zápasech, díky čemuž byl jedním ze dvou nejlepších střelců soutěže.

O Augusta Priskeho, syna kouče Sparty, je zájem v Anglii
15. ledna 2026 · 11:58

Fotbalistky Slavie vstoupí do jarní části sezony pod vedením dosavadního asistenta Filipa Klapky. Čtyřiačtyřicetiletý bývalý hráč na lavičce nahradí trenéra Jiřího Vágnera, který před zimní pauzou u mistrovského týmu skončil a zamířil na Slovensko do druholigových Zlatých Moravců. Novým asistentem bude Tomáš Jablonský.

Chance Liga
15. ledna 2026 · 10:31

Jak iSport již dříve informoval, Sigma Olomouc přivádí pátou zimní posilu. Maďarský záložník Péter Baráth přichází z polského Rakówa Čenstochová.

Chance Liga
15. ledna 2026 · 09:27

Pražskou Slavii posílí dvacetiletý kanadský křídelník Adonija Bryan Ouanda. Naposledy působil v druholigovém srbském klubu FK Voždovac, v Edenu podepsal smlouvu do konce roku 2030, jarní část sezony stráví na hostování ve Slovácku.

Zprávy ze dne 14. ledna 2026

Chance Liga
14. ledna 2026 · 22:51

Sigma je ve Španělskou s pátou posilou.

Chance Liga
14. ledna 2026 · 21:02

Úočník Marko Kvasina (29) odchazi podle informací iSportu ze Slovácka do maďarské Nyiregyhazy, k níž se už připojil na soustředění v Turecku.

Marko Kvasina opouští Slovácko
Premier League
14. ledna 2026 · 17:59

Fotbalista Conor Gallagher se ze Španělska vrací do anglické ligy. Reprezentačního záložníka, který strávil půldruhého roku v madridském Atléticu, koupil Tottenham Hotspur. Částka za přestup podle britských médií činí 34,6 milionu liber (968 milionů korun).

Chance Liga
14. ledna 2026 · 17:26

Dlouho očekávaná výměna konečně klapla. Daniel Trubač se opět stává hráčem Hradce, směrem Teplice naopak míří záložník Petr Kodeš. Ofenzivní záložník a bývalý kapitán „Sklářů“ Trubač měl půl roku do konce smlouvy, Teplice ho ale v létě odmítaly prodat. I za 12 milionů korun ze Sigmy. Nyní za sedmadvacetiletého hráče získají oblíbence Zdenka Frťaly do středu zálohy.

 

„Tady jsem doma, hrozně jsem se chtěl vrátit. Myšlenka byla i na podzim, ale bohužel to nedopadlo. Myslím, že všichni kolem hradeckého fotbalu by klub chtěli vidět v evropských pohárech. Ale čeká nás těžká cesta,“ řekl Trubač po návratu k „Votrokům“, kde fotbalově vyrostl.

Chance Liga
14. ledna 2026 · 16:41

Slavia řeší příchod dalšího mladíka. Podle informací švédského deníku Expressen dotahuje transfer 19letého středního záložníka Gibrila Sosseha z Gambie, který hraje za Kalmar FF. Pražané by za něj měli zaplatit kolem tří milionů eur. „Slavia se s hráčem dohodla už na osobních podmínkách,“ napsal server. Sosseh odehrál v této ligové sezoně 24 zápasů s bilancí 3+1.

Serie A
14. ledna 2026 · 15:38

Plzeň oficiálně stvrdila odchod Rafia Durosimiho, nigerijský útočník přestupuje do italské Pisy. „Rafiu byl výjimečným hráčem. Dokázali jsme společně překonat i těžké období, kdy byl zraněný a dokázal se vrátit na top úroveň. Měli jsme spolu dohodu, že v případě zajímavé nabídky mu bude umožněn transfer, a to se nyní naplňuje,“ řekl pro klubový web Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel Plzně.

 

