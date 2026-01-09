Fotbalové přestupy ONLINE: Preciado na odchodu ze Sparty, Hrošovský hráčem Plzně
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 9. ledna 2026
Plzeň potvrdila čtvrteční informace iSportu a oznámila příchod Patrika Hrošovského. Slovenský záložník se po necelých sedmi letech vrací na západ Čech. „Jsem šťastný, že můžu být zpátky. Viktorka mě přivedla do velkého fotbalu a já ji teď můžu vrátit to, co všechno mě naučila. Strašně se na to těším, hodně to pro mě znamená,“ pronesl v první reakci Patrik Hrošovský.
Ze Sparty by měl odejít záložník Angelo Preciado. Sedmadvacetiletý Ekvádorec míří podle serveru uol.com do brazilského Atlétika Mineiro. Oba kluby se měly údajně dohodnout na přestupové částce 5 milionů eur, což uvádí portál inFotbal.cz. Preciado přišel do Prahy v září 2023, za Spartu odehrál 67 soutěžních zápasů s bilancí 4+12.
Druhá zimní posila Sparty je zřejmě na cestě. Křídelní hráč Joao Grimaldo, o jehož přesunu do letenského klubu informoval už na začátku týdne srbský server Mozzart Sport, sdílel na sociálních sítích fotografie o letu do Prahy. 22letý Peruánec patří Partizanu, který by měl za hráče získat 1,3 milionu eur a 15 % ze zisku z budoucího prodeje. Více o možné posile čtěte ZDE>>>
Po zimní přestávce zahájily všechny ligové celky přípravu na jaro. Zatímco někde se výrazně posiluje, některé týmy naopak začínají bez několika opor a adekvátních náhrad za ně. Podívejte se, v jakých klubech mají v aktuálním přestupním termínu největší starosti>>>
Zprávy ze dne 8. ledna 2026
V prosinci si Baník vyhodnotil situaci tak, že není potřeba shánět posilu na pozici brankáře, sportovní ředitel Luděk Mikloško měl jiné priority. O pár týdnů později se na Bazalech vše obrátilo. Na trhu se objevil Martin Jedlička, někdejší jednička Plzně či trojka české reprezentace, a míří právě do Ostravy, kde bude na jaře hostovat s opcí na přestup. Záměr je jasný: chce pravidelně chytat, aby zůstal v národním týmu a řekl si o zahraniční angažmá. Více čtěte ZDE>>>
Brankář Aleš Mandous přestoupil ze Slavie do Pardubic. Čtyřnásobný reprezentant podepsal s východočeským klubem smlouvu na dva a půl roku.
Potvrzeno! Lukáš Vorlický odehraje jarní část v druholigové Zbrojovce, vedoucím týmu druhé ligy, kam odchází na hostování ze Slavie. „Lukáš je v ofenzivní fázi velmi nadstandardní hráč, který má schopnost rozhodovat zápasy. Jsme přesvědčeni o jeho kvalitách a věříme, že bude pro tým velkým přínosem. Zároveň jde o hráče, jenž v Brně fotbalově vyrůstal. Je to zbrojovák, který má ke klubu pozitivní vztah,“ vyjádřil se na adresu nové posily sportovní ředitel Martin Jiránek.
Co si myslí o přestupu útočníka Matyáše Vojty do Sparty legendární útočník Jan Koller?
Angažmá řeckého fotbalisty v Česku se vůbec nepovedlo.
Patrik Hrošovský už se měl rozloučit se spoluhráči v Genku, od belgického klubu dostal podle informací webu iSport povolení k přestupu do Plzně. Ve čtvrtek dopoledne naposledy trénoval na soustředění v Marbelle a následně zamířil do necelých 600 kilometrů vzdáleného Benidormu, kde probíhá herní kemp západočeského klubu. VÍCE čtěte ZDE>>>
Dnes již bývalý dočasný trenér české reprezentace Jaroslav Köstl je blízko novému angažmá. Podle serveru inFotbal.cz by se měl stát hlavním koučem slovenského Ružomberku, jak již zaznělo rovněž v jednom z dílů Ligy naruby.
Další posilu hlásí Pardubice. Východočeši získali levonohého stopera Jiřího Hamzu ze Slovácka. S klubem podepsal dlouhodobý kontrakt.
Slovenský záložník Patrik Hrošovský (33) absolvoval dopoledne ve španělské Marbelle poslední trénink s Genkem. Podle informací iSportu se rozloučil se spoluhráči. Od belgického klubu dostal povolení k přestupu do Plzně, o čemž iSport informoval v předchozích dnech. Po obědě se zkušený reprezentant přesouvá do Benidormu, kde má herní kemp západočeský celek. Oficiálně by mohl být Hrošovského návrat do Plzně potvrzený v nejbližší době, pravděpodobně zítra.
Kamerunský útočník Kevin-Prince Milla stráví jarní části sezony na Julisce. Vysoký forvard tam míří na půlroční hostování ze Sparty. Dvaadvacetiletý hráč se vrací do týmu, ze kterého na Letnou v létě přestupoval. Milla se na podzim v dresu Sparty neprosadil ani v lize, ani v evropských pohárech. Dvě branky zaznamenal v MOL Cupu na půdě Karlových Varů.
Poměr cena/věk? Na české poměry nevídaná. Slavia za šestnáctiletého norského Abela Cedergrena poslala do Stabaeku přes 30 milionů korun. Nejlepší scénář zní následovně: podchytila si obří talent, který se třeba někdy vydá cestou vyšlapanou Erlingem Haalandem. Více čtěte ZDE >>>
Táborsko prostřednictvím majitele Petra Koláře na konci roku oznámilo snahu uzavřít spolupráci s Plzní, která by jim mohla pomoct na jaře v boji o postup do první ligy. Aktuálně druhý celek Chance Národní Ligy zahájil zimní přípravu. Na zkoušku přišel šikovný krajní obránce z béčka Viktorie Martin Doubek (21), jarní hostování by mělo být podle informací iSportu dohodnuté v případě křídelníka Jamese Bella (20), který na podzim patřil do kádru plzeňského áčka. Jistými zimními posilami Táborska jsou obránce Roman Holiš z Dukly (27) a útočník Jakub Rezek z Opavy (27), které klub potvrdil na svém webu.
Zprávy ze dne 7. ledna 2026
Karvinou posílil obránce Nino Milič. Slovinský reprezentant do 21 let zamířil do slezského klubu z Domžale a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou dlouhodobou smlouvu. Milič se v novém týmu potká s krajanem Rokem Štormanem. „Hledali jsme leváka do obrany, Nino může hrát stopera i na kraji, což je nesmírná výhoda. Věřím, že nám pomůže,“ uvedl sportovní ředitel karvinského klubu Lubomír Vlk.
V Olomouci po třech letech končí nigerijský záložník Dele Ola Israel (24). Smlouva v Sigmě mu sice vyprší až v létě, ale už teď dostal povolení hledat si angažmá. Na hostování v Kroměříži pokračuje krajan Moses Amasi (22). Druholigové vytížení se shání Václavu Zahradníčkovi (19).
Po středeční výhře 2:1 nad druholigovou polskou Polonií Bytom dostal kouč Hanáků Tomáš Janotka od iSportu otázku, kdy se k jeho týmu připojí Václav Sejk. „Nikde ho tady nevidím...“ smál se trenér. Podle redakčních informací by to mělo být již velmi brzy.
Až v příštím týdnu vyrazí Hradec Králové na soustředění do Turecka, kde se bude chystat na boj o průnik do elitní ligové šestky, měl by být v kádru také mladý pán, kterého Votroci před osmi lety prodali do Slavie 10 milionů korun. V červenobílém se Daniel Trubač neprosadil, zato udělal slušnou kariéru v Teplicích, kde se stal kapitánem. Nyní je blízko jeho návrat, opačným směrem poputuje bojovník, jenž na východě Čech zastával stejnou, tedy klíčovou roli. Více čtěte ZDE>>>
Podle informací deníku Sport a webu iSport je podpis Davida Juráska z Benfiky se Slavií na spadnutí! Byť zahraniční média dlouhodobě informovala pouze o možnosti hostování, poslední vývoj naznačuje, že levý bek by měl do Edenu dorazit na přestup. Více čtěte ZDE>>>