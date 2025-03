Fotbalové přestupy ONLINE: Skončí Brännström? Nejde o výsledky, ale o soukromé důvody

V průběhu rozehrané sezony přišel a na jejím konci se nejspíš zase rozloučí a vydá se zpátky domů. Rychleji, než se očekávalo, by se tak uzavřel příběh angažmá trenéra Andrease Brännströma v Mladé Boleslavi. S informací o jeho chystaném odchodu přišel švédský list Expressen. „Očekává se, že v létě český klub opustí,“ napsal. Podle informací deníku Sport je to opravdu možné, a pokud by se tak opravdu stalo, nestála by za tím nespokojenost s výsledky či vedením týmu, ale soukromé důvody. Brännström v srpnu vystřídal na lavičce Davida Holoubka a přivedl tým do hlavní fáze Konferenční ligy. „Potřebovali jsme změnu. O možnosti spolupráce jsme se bavili delší dobu. Z vytipovaných trenérů v zahraničí byl pro mě nejvýš. Má obrovský detailní přehled o hráčích,“ řekl tehdy nový majitel klubu David Trunda. V aktuální ligové tabulce patří Boleslavi sedmé místo.