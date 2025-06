Fotbalové přestupy ONLINE: Slovácko uplatnilo opci, má obránce ze Severní Makedonie

Zvučnou posilu získal druholigový Artis Brno. Bývalá Líšeň podepsala zkušeného brankáře Tomáše Holého, jenž strávil dlouhé roky v Anglii. V tamní třetí a čtvrté lize chytal za Ipswich, Gillingham, Cambridge United a Port Vale. V Česku působil ve Spartě, Zlíně, Viktorii Žižkov a naposledy v Mostě pod trenérem Pavlem Horváthem. „Úžasných sedm let. Zažil jsem krásné i špatné věci, získal spoustu zkušeností, zahrál si na možná nejhezčím stadionu na fotbalové mapě ve Wembley při baráži o postup do třetí ligy. To bylo nádherné, krásný zážitek, to už mi nikdo nikdy nevezme," vyprávěl 33letý gólman na podzim o britském dobrodružství v rozhovoru pro iSport.