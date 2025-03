Fotbalové přestupy ONLINE: Smetana končí ve Slovácku, klub ho odvolal po debaklu

Slovácko opět mění trenéra! Po neuspokojivých výsledcích na jaře skončil hlavní kouč Ondřej Smetana. Jeho tým v nedělním 27. kole Chance Ligy propadl v domácím utkání proti Liberci (0:4), o den později přišlo vedení klubu s odovoláním trenéra. „Přestože trenér Smetana odvedl v klubu velké množství práce a do svého angažmá vložil maximální úsilí, tak se mu nepodařilo přenést jeho vizi do výsledků a herního projevu týmu. Představenstvo klubu se proto po důkladném zhodnocení situace rozhodlo přistoupit k jeho odvolání. Do doby, než bude pozice hlavního trenéra obsazena, povede tým asistent Tomáš Palinek,“ uvedl klubový ředitel Petr Pojezný. Společně se Smetanou klub oficiálně potvrdil i odchod Tomáše Polácha, o kterém web iSport informoval už v průběhu neděle.