Fotbalové přestupy ONLINE: Srb končí v Plzni, jde na Slovensko. Škrt v Sigmě
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 14. ledna 2026
Podle informací iSportu míří pětatřicetiletý křídelník Jan Navrátil stejně jako Radim Breite z Olomouce do Artisu Brno. Ve druhé lize by měl na jaře působit i devatenáctiletý talent Václav Zahradníček, u něj se řeší hostování v Prostějově.
Srbský stoper Svetozar Markovič (25) se loučí s Plzní. Chystá se podepsat smlouvu ve Slovanu Bratislava, informaci přinesl účet Futbalové Zákulisie a potvrzují ji i zdroje iSportu. Obránce už není na soustředění s Viktorií ve španělském Benidormu a má svolení k odchodu. Pod Miroslavem Koubkem patřil dlouho mezi stabilní členy základní sestavy, z níž ale postupně vypadl. Naposledy naskočil za Plzeň v lize proti Dukle 15. prosince, po osmi minutách musel ale kvůli zraněnému rameni ze zápasu předčasně odstoupit.
Zprávy ze dne 13. ledna 2026
Manchester United převzal po odvolaném Rúbenu Amorimovi jako prozatímní trenér Michael Carrick. Čtyřiačtyřicetiletý kouč a někdejší opora United povede tým do konce sezony.
Jak naznačoval iSport v dopoledních hodinách, kariéra Andrese Dumitreska ve Slavii je u konce. Poté, co se hráč nezařadil do přípravy s B týmem, se obě strany údajně měly dohodnout na předčasném ukončení smlouvy. Po neslavné dva a půl roku dlouhé etapě v Česku tak rumunský levý bek zřejmě podepíše v Petrolulu Ploješť.
Slovenský Ružomberok povede Jaroslav Köstl, který jako hlavní kouč zaskakoval u české reprezentace. Tomáš Hübschman bude sportovním ředitelem.
James Bello (20) se přesouvá na půlroční hostování z Plzně do druholigového Táborska. „Jde o hráče se zajímavým potenciálem. Pro jeho další rozvoj je nezbytné, aby pravidelně nastupoval. Působení v předním druholigovém týmu tedy rozhodně dává smysl,“ okomentoval to sportovní ředitel klubu Martin Vozábal.
Objev Lipska Yan Diomande (19) koketuje s Liverpoolem. Sám hráč prozradil, že by pro něj bylo splněním snu si jednou zahrát na Anfieldu, přičemž Liverpool bude řešit budoucnost své jedničky v útoku v osobě Mohameda Salaha. Devatenáctiletý Diomande v létě přestoupil do Saska ze španělského Leganés za 20 milionů eur. Teenager, který dokáže nastupovat na pravém i levém křídle, si od příchodu do Lipska připsal sedm gólů a čtyři asistence v 16 zápasech. Zájem o jeho služby zní i z dalších slovutných adres jako Arsenal, Manchester United, PSG či Bayern. Lipsko nebude požadovat méně než 100 milionů eur, což by z Diomandeho udělalo nejdražšího hráče v historii klubu.
Senzační přestup se rýsuje na trase Slovensko - Německo. Teprve devatenáctiletý nigérijský křídelník Sani Suleiman míří z Trenčína do bundesligového Lipska. V aktuální sezoně Niké ligy se ve dvanácti zápasech podílel na třech brankách a dvou asistencích v celku bojujícím o záchranu. Jednání o přestupu jsou již v pokročilém stádiu a Lipsko se s hráčem už mělo dohodnout na základních podmínkách. Přestupová částka by se měla pohybovat v rozmezí 5 až 7 milionů eur. O mladého hráče se zajímali i další zvučné kluby: AC Milán, Leverkusen, Chelsea, Tottenham, Villarreal, Bayer Leverkusen či Eintracht Frankfurt.
Muhamed Tijani (25) už stejně jako Andres Dumitrescu (24) nebude na jaře hostovat v Olomouci. Sigma se po půlroce rozhodla vrátit nigerijského útočníka do Slavie, ačkoli měli oba původně na Hané strávit celou sezonu. Vstřelil jeden gól.
Matěj Kovář přestoupil z Leverkusenu do PSV Eindhoven. Nizozemský klub, v němž od loňského léta hostoval, na něj uplatnil opci.
Podle zdrojů iSportu z Česka i Polska se dnes bude opět intenzivně jednat o přestupu Ondřeje Zmrzlého ze Slavie do Górniku Zabrze. Aktuálně druhý tým Ekstraklasy má o šestadvacetiletého fotbalistu dlouhodobý zájem včetně trenéra Michala Gašparíka, v ideálním případě by chtěl transfer dokončit v nejbližších hodinách, aby Zmrzlý mohl s novými spoluhráči odletět na kemp do Turecka.
Levý bek či wingbek je aktuálně v Nymburce na soustředění s béčkem Slavie, kam naopak nedorazil Andres Dumitrescu. Rumunský obránce strávil podzim na hostování v Olomouci, která o něj však neměla dál zájem, a proto výpůjčku předčasně ukončila. Je pravděpodobné, že brzy se definitivně uzavře i Dumitrescovo nepovedené angažmá v Edenu.
Zmrzlý měl nabídky i ze Sigmy a německého Kielu, nicméně v současnosti se řeší už jen Górnik. Slavia mezitím přivedla na stejnou pozici Davida Juráska a Hamidoua Kanteho, v kádru má kouč Jindřich Trpišovský také Youssouphu Mbodjiho, Jana Bořila a uzdravujícího se Dominika Javorčeka.
Útočník pražské Dukly Štěpán Šebrle odchází na půlroční hostování do druholigové Viktorie Žižkov. Klub o tom informoval na svém webu.
Zatímco maďarský záložník Péter Baráth (23) z Rakówa Čenstochová a polský středopolař Jakub Jezierski (21) ze Slasku Wroclaw jsou od pondělí na hotelu v Olomouci, v úterý absolvují zdravotní prohlídky, aby dotáhli transfer do Sigmy a s novými spoluhráči vyrazí ve středu na kemp do španělské Marbelly, situace kolem útočníka Václava Sejka (23) se komplikuje. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 12. ledna 2026
Podle informací iSportu se Liberec domluvil s Artisem Brno na přestupu stopera Dominika Plechatého. Čeká se už jen na to, až se šestadvacetiletý fotbalista dohodne s druholigovým klubem na podmínkách. Na podzim odehrál Plechatý v dresu Slovanu třináct ligových startů (977 minut), vstřelil jeden gól. Smlouva na severu Čech končí obránci v červnu 2027.
Do Slavie míří dvacetiletý kanadský křídelník Adonija Ouanda ze srbského Vozdovace, jak nedávno informovala i srbská média. Podle informací iSportu byl do poslední chvíle ve hře o talentovaného hráče i Liberec, autor šesti ligových branek nakonec ale obleče sešívaný dres. Dřív než ale dostane šanci v Edenu, je možné, že okamžitě zamíří do Karviné. Cena? Kolem jednoho milionu eur.
Trenér Ondřej Smetana už nevede fotbalisty Ružomberku. Slovenský klub uvedl, že se se třiačtyřicetiletým českým koučem dohodl na předčasném ukončení angažmá. Ružomberok o tom bez větších podrobností informoval na svých internetových stránkách. Smetana se na Slovensko vrátil vloni v dubnu krátce poté, co byl odvolán ve Slovácku. Hlavním kandidátem na Smetanova náhradníka je bývalý dočasný kouč reprezentace Jaroslav Köstl. Podle informací iSportu však ještě nemá smluvně vyřešený konec ve FAČR.
Polský záložník Jakub Jezierski by měl být v Olomouci náhradou za končícího kapitána.
Vedení Realu Madrid došla trpělivost. Po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se čtyřiačtyřicetiletým koučem dohodl na předčasném ukončení angažmá. Mužstvo převzal Álvaro Arbeloa. "Bílý balet" to oznámil na svém webu.
Velký návrat potvrzen. Jak dříve informoval web iSport, za Slavii bude po dvou a půl letech opět hrát obránce David Jurásek, který se vrací z Benfiky Lisabon. Vedení Pražanů se s českým reprezentantem dohodlo na smlouvě na tři a půl roku. Podle hráčových slov se dolaďovaní přestupu nepříjemně protáhlo. „Bylo to náročné na hlavu, byl jsem furt doma, musel jsem se udržovat. V Česku je celkem zima, takže to bylo složitější, ale jsem rád, že se to dotáhlo. Je to hotové,“ ulevil si v rozhovoru pro klubový web. Už se připojil k týmu na soustředění v Marbelle. VÍCE čtěte ZDE>>>
Olomouc podle všeho brzy představí další posilu. Tentokrát Sigma lovila v Polsku, odkud má přijít záložník Jakub Jezierski. Jednadvacetiletý Polák by měl ze Slasku Wroclaw přestoupit za zhruba pět milionů korun.