Fotbalové přestupy ONLINE: Velká posila pro Duklu? Řeší se příchod bývalého sparťana
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 26. června 2026
Dukla Praha pracuje na velkém návratu. Podle informací deníku Sport a webu iSport by měla získat obránce Matěje Hanouska, kterému vyprší na konci června smlouva v tureckém celku Genclerbirligi. V uplynulé sezoně naskočil do 26 soutěžních zápasů. Dnes 33letý hráč v Dukle už působil, v září 2015 přestoupil do Jablonce. Hrál i za Spartu.
Zprávy ze dne 25. června 2026
Druholigový nováček z České Lípy přivádí velkou posilu do brány! Z belgického Genku přichází na sever Čech brankář Olivier Vliegen, v minulosti chytal za Liberec. V novém působišti nahrazuje Viléma Fendricha, jenž ze zdravotních důvodů ukončil kariéru. V minulých dnech do České Lípy již dorazili Filip Blecha z brněnské Zbrojovky a Patrik Schön z Chrudimi.
Ústí nad Labem potvrdilo příchod brankáře Tomáše Holého z Artisu Brno, který na severu Čech podepsal dvouletý kontrakt do 30. června 2028. Ve Viagemu na pozici jedničky nahradí Tomáše Grigara, jenž se stal trenérem brankářů v Opavě. Ústí rovněž posílil stoper David Sellés, odchovanec Valencie byl naposledy kapitánem béčka Castellónu ve čtvrté španělské lize.
Jsou to hráči s historií, mistři ligy, kteří však poslední dobu trávili mimo sparťanskou bublinu. Nyní se vracejí do kádru. Jaká je budoucnost Birmančeviče s Karabcem ve Spartě? Čtěte ZDE >>>
Jak web iSport už dříve informoval, do Slavie přestupuje polský fotbalista Oskar Kubiak. Devatenáctiletý křídelník a dosud hráč Arky Gdyně podepsal v Edenu smlouvu do konce června 2030.
Do letní přípravy fotbalistů Liberce se zapojili tři kmenoví hráči pražské Slavie - Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek. Všichni mají od svého klubu povolení k tréninku se Slovanem a kluby ladí podmínky jejich transferu do Liberce.
Opačným směrem míří liberecká dvojice Ange N’Guessan a Toumani Diakité. Jejich přestup k úřadujícím šampionům aktuálně kluby finalizují, již mají svolení se Slavií trénovat.
Zprávy ze dne 24. června 2026
Ronaldinho (46) se stal oficiálně hráčem třetiligového italského týmu FC Ravenna. Majitel klubu Ignazio Cipriani na prezentaci Ronaldinhova angažmá v jednom z dějišť mistrovství světa Miami nicméně naznačil, že se nebude jednat o plnohodnotné angažmá, když prohlásil, že někdejší míčový kouzelník odehraje „přinejmenším jeden soutěžní zápas“. Přípravy na sezonu se mistr světa z roku 2002 nezúčastní.
„Ronaldinho zasáhne nejméně do jednoho zápasu Serie C. Chce poslední gól své kariéry dát v Ravenně,“ řekl Cipriani. „Nevíme přesně, kdy na jeho debut dojde, bude to ale domácí zápas. Možná jich absolvuje i víc, to teprve uvidíme,“ dodal. Média se nicméně shodují, že se jedná především o sňatek z rozumu a jsou za ním hlavně komerční cíle obou stran. Ronaldinho bude mít možnost uvést na trh svoji značku sportovního oblečení a Ravenna ji jako první tým bude používat. Členu podnikatelské dynastie Ciprianimu to přinese celosvětovou pozornost. Ronaldinho dosud poslední utkání úspěšné kariéry odehrál v září 2015 za Fluminense.
Trenér Luboš Loučka pokračuje u béčka Sparty, které sestoupilo do třetí ligy. Jinak došlo k výrazným změnám v realizačním týmu, v němž skončili dosavadní asistenti Lukáš Bláža a Ondřej Švejdík. Oba se přesunuli do Loko Praha. Trenér brankářů Jiří Hlaváč bude působit v Liberci, analytik Martin Pavlíček zase ve Viktorii Plzeň.
Jejich náhradami jsou v pozici asistenta trenéra Michal Zach (Loko Praha) a Jan Blažíček, jenž už byl u sparťanského béčka. Gólmany má nově na starost Jan Polóny ze Spartaku Trnava.
Realizační tým Sparty B
- Hlavní trenér: Luboš Loučka
- První asistent: Michal Zach
- Druhý asistent: Jan Blažíček
- Asistent trenéra a rozvojový trenér: Libor Kozák
- Kondiční trenér: Michal Jakubec
- Trenér brankářů: Jan Pólony
- Analytik: Tadeáš Junek
- Fyzioterapeuti: Ondřej Kunc, Martin Dyntr
- Sportovní vědec: Luis Tamayo
- Vedoucí mužstva: Josef Krula
- Nutriční specialista: Daniel Šťastný
- Masér: Miloš Tyl
- Kustod: Štěpán Kučera
Podle renomovaného zahraničního novináře Fabrizia Romana Tottenham dotáhl přestup Martina Dúbravky. Slovenský brankář by podle spekulací anglických médií měl zastávat pozici dvojky za Antonínem Kinským.
V brance pražské Sparty bude pokračovat slovenský gólman Jakub Surovčík. Třiadvacetiletý brankář dostal šanci po zranění jedničky Petera Vindahla a dochytal uplynulý ročník. Nyní na Letné podepsal nový dlouholetý kontrakt.
Zprávy ze dne 23. června 2026
Ipswich povede při návratu do Premier League trenér Gary O'Neil. Třiačtyřicetiletý kouč kvůli tomu skončil ve Štrasburku, který trénoval od ledna. Anglický klub oznámil, že s novým šéfem střídačky podepsal tříletou smlouvu.
Václav Drchal je novou posilou Pardubic. Šestadvacetiletý útočník je odchovancem Českých Budějovic, první ligu poprvé okusil ve Spartě, hrál také za Mladou Boleslav, Jablonec a Drážďany. V české lize má bilanci 160 utkání a 26 gólů. S Pardubicemi podepsal víceletý kontrakt.
Jan Mikulabude i v příští sezoně působit ve Slovanu Liberec. Čtyřiatřicetiletý defenzivní univerzál, který je jedním ze zástupců kapitána mužstva, prodloužil se Severočechy končící smlouvu o další rok.
Mikula působí v Liberci už devět let, pod Ještěd přestoupil v létě 2017 ze Slavie Praha. Univerzální hráč bude na začátku příští sezony atakovat vstup do Klubu legend pro hráče s 300 a více starty v nejvyšší soutěži. Aktuálně má na kontě v lize 296 zápasů a 10 branek.
Rýsuje se zajímavý přesun českého talentu. Útočník Filip Zahálka (16) míří z Dynama Drážďany do Borussie Mönchengladbach. Český reprezentant do 17 let v Drážďanech nastupoval ve výběrech U17 a U19, v obou byl velmi produktivní. Pro litoměřického rodáka byl stěžejní přechod do Ústí nad Labem, které na mládežnické úrovni spolupracuje právě s Dráždany, kde působí dalších několik českých hráčů. Totožnou cestou prošel například Vasil Kušej. Přechod do struktur Mönchengladbachu, který hraje nejvyšší dorostenecké soutěže včetně seniorské bundesligy, je pro Zahálku velkým krokem vpřed.
Je hotovo. Hradec Králové definitivně posílí Tom Slončík, který přichází z Plzně. Jednání se táhla kvůli debatám s agentem hráče, přitom záložník byl u týmu už od začátku přípravy, k čemuž dala Plzeň souhlas. Jak informoval Sport, cena je dva miliony eur.
Konec, který nikdo nečekal. Respektive, že poslední minuty Jana Bořila ve slávistickém dresu klepou na dveře, se vědělo už nějakou dobu. Ale že si místo konce kariéry či přesunu k B-týmu ještě vyzkouší jiné angažmá v české lize, to je i pro většinu lidí v Edenu překvapením. Dosavadní kapitán podepíše ve Slovanu Liberec a úterý bylo posledním dnem, který strávil na slávistickém soustředění v Aigenu. Následovat by ho měli další dva fotbalisté. Více čtěte ZDE>>>
Zbrojovka Brno má další posilu, do kádru nováčka Chance Ligy přichází sparťanský mladý křídelník Lukáš Penxa. Součástí přestupu je také dohoda o zpětném odkupu. Letenští o tom informovali na webu a svých sociálních sítích.
Fotbalisté Bohemians vítají posilu z východu Čech. Do Ďolíčku přichází pětadvacetiletý forvard Ladislav Krobot, který přestupuje z kádru Pardubic.
Argentinský fotbalista Julián Álvarez chce odejít z Atlétika Madrid. Šestadvacetiletý útočník promluvil po pondělním vítězství Argentiny 2:0 nad Rakouskem na mistrovství světa v Dallasu. Nejlepší pro všechny strany je přestup, řekl televizi ESPN. O Álvareze se ve Španělsku zajímá jak Real Madrid, tak mistrovská Barcelona.
Do Zbrojovky Brno přestoupil z pražské Slavie stoper Eric Hunal. Jednadvacetiletý fotbalista a mládežnický reprezentant podepsal v týmu nováčka první ligy víceletou smlouvu. Zbrojovka to oznámila na svém webu.
Hunal působil ve Slavii od deseti let a postupně se vypracoval v oporu dorosteneckých výběrů a nakonec i B-týmu. Vloni v létě přestoupil do Dukly, za niž debutoval v první lize a připsal si v uplynulé sezoně nejvyšší soutěže 22 startů. Klub z Edenu po ročníku, v němž Dukla sestoupila, využil právo na zpětný odkup hráče, po návratu ale hned míří do kádru vítěze druhé ligy.