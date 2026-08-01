Fotbalové přestupy ONLINE: Wolves odmítli nabídku na Krejčího ze Španělska
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 1. srpna 2026
Real Sociedad neuspěl s oficiální nabídkou na obránce Wolves Ladislava Krejčího. Španělský klub předložil za českého reprezentanta úvodní nabídku, „Vlci“ ji však odmítli, protože byla pod jejich cenovými představami, píše zahraniční novinář Fabrizio Romano.
Zprávy ze dne 31. července 2026
Karvinský kouč Roman West po utkání s Vlašimí potvrdil další odchody z kádru. „Vinicius už je z kádru pryč a v nejbližší době de facto i Štorman a Neuman, to se všechno uvidí. To jsou všechno změny, které jsme udělali po Opavě. Odchody Neumana a Štormana by měly být blízko, ale je to v kompetenci klubu, agentů a hráčů,“ uvedl trenér. Útočník Kahuan Vinicius se už připravuje s Pardubicemi.
Fotbalový brankář Lukáš Horníček je blízko přestupu do Newcastlu. Anglický celek podle televizní stanice Sky Sports souhlasil, že za něj portugalské Braze zaplatí 30 milionů eur (téměř 726 milionů korun), čímž aktivuje výstupní klauzuli v jeho smlouvě. Nyní kluby jednají o tom, jak Newcastlu částku splatí.
Sparta oficiálně oznámila příchod dvou hráčů. Na Letnou se stěhuje dvoumetrový stoper Tobias Guddal, který dosud nastupoval v norském Tromsø a také Roman Macek, devětadvacetiletý záložník strávil poslední rok v Mladé Boleslavi. Více čtěte ZDE>>>
Brazilec Kahuan Vinicius má podle informací iSportu namířeno do Pardubic. Dvaadvacetiletý útočník dosud nastupoval v dresu Karviné, kde loni nastřílel v lize dva góly a výrazně přispěl k zisku domácího poháru.
Matěj Valenta přestupuje z Plzně do Hradce Králové. Účastník třetího předkola Evropské ligy řeší angažováním poctivého záložníka problém s úzkým hráčským kádrem. Nová akvizice by se měla představit už v neděli v zápase proti Bohemians.
Přestupové období pokračuje, a jelikož velké pohyby směrem dovnitř se v Edenu už nečekají, hlavní slovo mají odchody. Jak se vyvíjí? Podle všeho měla Slavia ustát zájem Benfiky o Štěpána Chaloupka, nyní se usilovně pracuje na tom, aby byl stoper nastavený na odehrání další sezony v kádru českého mistra. Klub by brzy mohli opustit další hráči, jmenovitě David Douděra a Sahmkou Camara. Více ZDE>>>
Zprávy ze dne 30. července 2026
Sparta podle všeho dotahuje další příchod. Obránce Tobias Guddal z Tromsö se odpojil po čtvrtečním zápase 2. předkola Evropské ligy v Hradci Králové od týmu a odcestoval do Prahy. Server iTromsö zveřejnil video, na kterém 24letý hráč nastupuje do červeného auta. Na záběrech je zachycen také zástupce Letenských. Více o vysokém stoperovi čtěte ZDE >>>
Lukáš Letenay míří ze Slovanu Liberec na hostování do Mladé Boleslavi. Podle redakčních zdrojů deníku Sport a webu iSport o slovenského útočníka projevil zájem i Artis, hráč ale přestup do Brna odmítl.
Mladá Boleslav hlásí novou posilu do defenzivy. Na hostování z Plzně přichází třiadvacetiletý obránce Adam Kadlec, který do Viktorie přišel v lednu z Bohemians, ale výraznější prostor si nevybojoval.
Slovenský brankář Richard Ludha přestoupil z Teplic do Skalice. Pětadvacetiletý gólman se vrací do vlasti po dvou a půl letech. Ludha po nadějném začátku angažmá na Stínadlech postupně vypadl ze sestavy a propadl se až na pozici brankáře číslo tři. Celkem za „Skláře“ odchytal 34 ligových zápasů, v minulé sezoně se mezi třemi tyčemi neobjevil ani jednou.
Pavel Šulc nenastoupil do středeční generálky Lyonu v Seville proti Betisu (0:4). Podle informací iSportu bude kvůli drobným problémům mimo hru zhruba deset dní, což znamená, že určitě nestihne úterní první duel 3. předkola Ligy mistrů na hřišti Sparty. A je možné, že během léta ještě změní angažmá? Více čtěte ZDE >>>
Chelsea získala od londýnského rivala Crystal Palace francouzského obránce Maxence Lacroixe. Účastník nedávného mistrovství světa na Stamford Bridge podepsal smlouvu do roku 2032, Chelsea za něj podle médií zaplatila 52 milionů liber (téměř 1,5 miliardy korun).
Návrat do české ligy zvládl na výbornou, v minulé sezoně náramně bavil v dresu Mladé Boleslavi. Fotbalista Roman Macek se dokonce podle datových analýz zařadil mezi nejlepší střední záložníky v soutěži. Zřejmě i proto o 29letého hráče momentálně usiluje Sparta, která se po nevydařeném startu do nové sezony pustila do přestupových jednání. Více čtěte ZDE >>>
Bohemians hlásí velkou posilu! Do Ďolíčku se z Belgie vrací po třech a půl letech Roman Květ, který naposledy působil v celku FCV Dender EH. Předtím působil i Turecku a Plzni, kam přišel právě z Bohemians. „Ahoj Klokani, tak jsem zpátky. Jdeme trénovat, jdeme makat. Ať Bohemku opět vrátíme do pohárů, jako když jsem tady končil,“ hlásil po svém příchodu osmadvacetiletý záložník.
Trenér Eddie Howe překvapivě skončí na lavičce Newcastlu. Informovala o tom britská média. Odchod osmačtyřicetiletého anglického kouče může mít vliv na případný přestup českého reprezentačního brankáře Lukáše Horníčka z Bragy. O zájmu Newcastlu o Horníčka informovala média ve středu. Braga prý trvá na tom, že Horníčka pustí jen v případě vyplacení 30 milionů eur (téměř 726 milionů korun), jak stanoví výstupní klauzule v jeho smlouvě. Howea by mohl nahradit o deset let mladší německý kouč Matthias Jaissle, jenž aktuálně působí v saúdskoarabském al-Ahlí.
Japonský obránce Daiki Hašioka míří z pražské Slavie na hostování do Borussie Mönchengladbach. Podle německé televizní stanice Sky Sport dnes absolvuje sedmadvacetiletý fotbalista v bundesligovém klubu zdravotní prohlídku. Dvanáctý celek uplynulého ročníku německé ligy si vyhlédl Hašioku jako náhradu za ukrajinského pravého obránce Juchyma Konoplju, který si krátce po svém příchodu do Borussie ze Šachtaru Doněck v přípravném zápase vážně poranil koleno.
Za víc než čtyři roky v čele Chelsea utratil majitel Todd Boehly za posily už téměř dvě miliardy eur (48 miliard korun) a míří primárně na mladé hráče s vysokým potenciálem. Jenže nyní přichází nečekaný obrat a Blues stále častěji usilují o zkušené třicátníky, kteří jsou dávno za vrcholem. Před časem lákali Granita Xhaku (33), nyní jsou na radaru Danny Welbeck (35) a Jordan Henderson (36). Více čtěte ZDE >>>
Spartu by podle informací serveru infotbal měl posílit mladoboleslavský záložník Roman Macek, probíhající jednání potvrzují i zdroje iSportu. Devětadvacetiletý středopolař prošel akademií Juventusu, dlouhé roky pak hrál ve švýcarském Luganu. Do Česka se vrátil před minulou sezonou, za Boleslav v ní nasbíral bilanci 2+3.
O záložníka Adama Karabce (23) ze Sparty má údajně velký zájem Anderlecht. Informoval o tom insider Sacha Tavolieri s tím, že Belgičané tlačí na rychlé jednání. Podle zdrojů deníku Sport a webu iSport však dosud nedošlo k oficiálnímu kontaktu mezi oběma kluby a nadále platí, že Letenští s českým reprezentantem počítají do další sezony.