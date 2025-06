Fotbalové přestupy ONLINE: Zájemce o Kováře, hrál by o Ligu mistrů. Neymarův plán

Hotovo, slovenský levý bek Dominik Javorček odstartuje EURO do 21 let už jako hráč Slavie. Dvaadvacetiletý obránce přošel zdravotní prohlídkou v Edenu a „sešívaní“ ho oficiálně představili. Se zájmem o českého mistra o mladíka, který strávil minulou sezonu na hostování ze Žiliny v bundesligovém Kielu, přišel iSport už na začátku května, následně kontakt potvrdil i Javorčekův agent. Jednání dospěla ke zdárnému konci, hráč podepsal smlouvu do roku 2029.

Jde už o třetí letní posilu Slavie a dokonce třetí levonohou. „Sešívaní“ před týdnem přivedli i Michala Sadílka či Youssouphu Sanyanga, oba jsou u levé lajny schopni alternovat. I to naznačuje, že se počítá s odchodem El Hadjiho Malicka Dioufa.