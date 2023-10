Blíží se premiéra dokumentu o Škrtelovi: Mluvili Gerrard i Benítez

Režisér Petr Větrovský už má za sebou úspěšné sportovní dokumenty o Attilu Véghovi či Janu Kollerovi, a teď útočí na kina s životním příběhem Martina Škrtela, který ve filmu s podtitulem ´Buď, anebo´ ukazuje své dvě tváře.

„Film má aktuálně za sebou první víkend ve slovenských kinech a je to druhý nejhranější snímek, v konkurenci filmů s tisícinásobným rozpočetem, jako Expend4bles se Slyem,“ usmívá se Větrovský. „Kopíruje to situaci s Attilou Véghem. Dostat do kina dokument je dost složité. Jsme rádi, že i když jsou pracovníci kin skeptičtí, se někdy rozdílnost našich názorů potvrdí.“

Snímek o Škrtelovi dostane první šanci v Česku na vzmáhajícím se festivalu SPORTFILM v Liberci, který v posledních letech s úspěchem posílá své snímky na světové finále v Miláně. V roce 2019 získal prestižní cenu Guirlande d´Honneur film Zlatý podraz, rok 2021 přinesl cenu Mention d´Honneur pro film Mr. Kriss. Stejnou cenu získaly vloni i filmy Poslední závod a Zátopek. Jan Koller před rokem taky přijal cenu pro Sportovní osobnost.

Letošní SPORTFILM se koná v Liberci od 12. do 15. října a přinese například drama ´The Footballer, his Wife an the Crash´o životě hráče Premier Leagu Jlloyda Samuela, dokumenty o jedné z největších postav motosportu Enzu Ferrarim, zápasníkovi Jiřím Procházkovi či lezci Adamu Ondrovi. K hlavním hitů patří i film o Škrtelovi.

„Ten film jsem se nažil natočit tak, že i když někdo neví, co je ofsajd, myslím, že se nebude nudit,“ říká Větrovský. „Film není jen přehlídkou nejslavnějších týmů v Premier League a úžasných obranných zákroků. Je to taky příběh rodiny. Martin Škrtel nikdy nedával rozhovory o soukromí, bylo ze začátku problematické, aby se otevřel. Nakonec řekl všechno.“

Díky Škrtelovi ve snímku vystupují legendární postavy nedávné slavné éry FC Liverpool.

„Přiletěli jsme do Anglie, šli jsme za Jamiem Carragherem, ten nám řekl: Pojďte dál. Tak jsme šli k němu domů. Pro nás jako fotbalové fanoušky to byl extrémní zážitek,“ líčil Větrovský. „Steven Gerrard za námi přišel na hotel. Když jsem říkal paní recepční v Liverpoolu, jestli by šel nějaký zadní vchod, že přijde Steven Gerrard, tak mi říká: Teď mi řekni ještě jinou pohádku! Pak když se mnou stál Martin Škrtel, tak říkala: Jéžiš, číslo 37, ty jsi tady? Jo, ale on opravdu přijde Stevie.“

S Luisem Suarezem se štáb setkal při reprezentačním srazu uruguayské reprezentace ve Vídni. Na dotaz, jestli může mluvit o všem, Škrtel svému bývalému spoluhráči odvětil: „Tohle je reálný příběh, ne love story.“

„Doslova Martin Škrtel říká Luisovi Suarezovi: Klidně říkej sračky! Je to tak. Martin Škrtel mi celou dobu říkal: Peťko, já nechci žádnou love story nebo pomníček. To ho šlechtí, šel do toho, jak se do toho chodit má,“ pochvaloval si Větrovský.

Do soutěže libereckého festivalu se letos přihlásilo 373 snímků ze 69 zemí. Hlavní cena bude vyhlášena 14. října a bude uděleno také zvláštní ocenění Paprsek odvahy a naděje Věry Čáslavské, který vloni získal Lukáš Krpálek. Novou trofejí bude desetikilový křišťálový masiv, který navrhnul designér Maxim Velčovský.