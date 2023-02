Větrovský o filmu o Soukalové: Když jsem viděl tu lvici, museli jsme to natočit

Sportovní kariéru Gabriely Soukalové má tak nějak povrchně zmapovanou mnoho fanoušků. V příštím roce se ale budou moci dozvědět mnoho věcí víc do hloubky, hlavně pak ty, které následovaly po ukončení biatlonové štace.

„Chtěli jsme točit o ženě, až mi jednou zavolal Filip Zikmund a říkal: Měl bych pro vás námět na film. Druhý den jsem obvolal své největší kritiky a všichni říkali, že to je dobrý,“ zmínil režisér Petr Větrovský, jak k nápadu došlo.

Ačkoliv chvíli přemýšlel, nakonec řekl ano. „Když jsem viděl ten drajv v rovince a tu lvici, jak tam jede namalovaná a s těmi vlasy, řekl jsem: Jo, to musíme točit,“ dodal.

Režisér také přiblížil, co můžou diváci příští rok čekat. „Kdo viděl Honzu Kollera a Attilu Végha, ví, že jsou tam některé scény i přitočené. Je to trend ve světě, kdy se snažíte dotočenými scénami zachytit atmosféru, jaká tehdy asi mohla být. Takže je to mixnuté. Nejtěžší na tom je, že dva tři roky žijete život někoho jiného. U hraného filmu máte scénář, dvacet třicet natáčecích dní, pak to další desítky dní stříháte a máte hotovo. Ale my už rok a půl roku natáčíme a ještě půl roku budeme,“ vysvětluje Větrovský i to, proč se na dokument můžete těšit až za rok.

U filmů podobného typu je prý další nástraha pro režiséra v tom, že sice může mít vymyšlenou osnovu, ale život sám vše změní. „A úplně nejnáročnější je pak střih, protože máte natočených třeba sto hodin materiálu, k tomu sto hodin archivu, to si musíte všechno několikrát pustit a pak to z toho skládat.“

Jaká skládačka z toho pak vznikne? To netuší ani sama hlavní hrdinka. „Nechávám jim volnou ruku. Říkám všechno, a nechávám na nich, co z toho sestříhají, a jsem sama zvědavá, jaký výsledek z toho bude,“ prozradila Soukalová.

Otevřená už byla Soukalová hodně i v knize Jiná, nyní prý ale prozradila ještě o dost víc. „Lišit od knihy se to bude, protože je tam spousta věcí, které ani do ní neřekla. Přestože kniha působí, že je upřímná, tak film bude ještě upřímnější. A samozřejmě asi všichni vědí, že po vydání knihy se Gábině otočil svět vzhůru nohama. To je další etapa, která bude ve filmu velmi zajímavá, a myslím, že všichni budou překvapení, až se dozví, jak to tehdy opravdu bylo,“ poznamenal Větrovský.