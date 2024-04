Vaclík popsal výhrůžky kvůli Ronaldovi: Že mi prý pobodají dceru

Tomáš Vaclík naposledy působil v New England Revolution • New England Revolution

Nečti to, ignoruj to. To slýchají hráči, trenéři i rozhodčí poté, co v zápase nepředvedou dobrý výkon a v mediálním prostoru lítá někdy až příliš drsná kritika. V době sociálních sítí to ale není tak jednoduché, jak se může zdát. Osvětu se tak v rámci projektu FAČR Přes čáru rozhodl šířit i Tomáš Vaclík, který má s kyberšikanou vlastní zkušenosti.

V roce 2022 při utkání Ligy národů s Portugalskem trefil vyskakujícího Cristiana Ronalda do obličeje. Hvězda schytala krvavé zranění, přesto zápas, kde Portugalci vyhráli 4:0, dohrála. Co se ale poté událo na sociálních sítích, si Vaclík dodnes těžko vysvětluje.

„Ze strany fanoušků Ronalda toho bylo hodně, i vůči mé manželce. Já už jsem si na to nějak zvykl, prohráli jsme 0:4, tak jsem na sociální sítě raději čtyři dny nelezl. Když jsem se tam pak podíval bylo tam hrozně moc zpráv a upozornění. Vyhrožování, že ublíží mé rodině, ať už nejezdím do Portugalska. Do zprávy mi přišlo, že mi pobodají dceru. Čára byla hodně překročená,“ řekl ve video vzkazu.

„Člověku zlé zprávy v hlavě zůstanou. Je nejlepší to nečíst, ale v dnešní době jsme na sociálních sítích všichni, jsme snadnými terči,“ řekl současný brankář španělského Albacete.

Dostat taková témata do veřejného prostoru je tím největším cílem projektu Přes čáru. „Intenzita kyberšikany může být někdy i v rovině trestního zákoníku. Každý se dnes ale dokáže schovat za falešný profil, máme omezené možnosti. V rámci určitých legislativních změn se tomu ale chceme věnovat. Naše role je represivní, ale nechceme jen trestat, chceme tomu jít naproti a vysvětlovat, že osvětu musíme dělat společně,“ sdělil Michal Volf, předseda disciplinární komise Řídící komise pro Čechy.

Dalším tématem, na který projekt cílí, je chování hráčů vůči rozhodčím. Podle předsedy FAČR Petra Fouska se tento výskyt jevu hrubosti vůči sudím od covidu násobně zvýšil. I takovému chování chce asociace předcházet preventivním jednáním s funkcionáři po celé republice. Jedním z odstrašujících případů byla situace, které byl vystaven mladý rozhodčí Matyáš Hanzlík. V roce 2022 ho v zápase pražské I. B třídy na Chodově napadl i jeden z funkcionářů tamního klubu. Dostal pak tvrdý dvouletý trest.

„Musíme předávat rozhodčím vzkaz, aby do zápisu přesně napsali, co se jim stalo. Je to o osobní odvaze. U Matyáše se díky té odvaze pražská disciplinární komise zastala a přišel velký trest,“ ocenil Petr Fousek mladého rozhodčího, který se kampaně rovněž účastní

Hanzlíka peklo, které zažil na Chodově, od pískání neodradilo. V době, kdy je rozhodčích jako šafránu, to je jedině dobře. FAČR navíc registruje zvýšený zájem o pískání, od začátku roku se přihlásily stovky aspirujících rozhodčích. „Je to rozmanitá práce, každý zápas je jiný. Kdo má fotbal rád, může ho to bavit. Je to hodně o vaší osobnosti, nádavky tam jsou a budou. Když začnete brzy, je tam velká možnost kariérního postupu,“ myslí si mladý sudí.