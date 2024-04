Soutěž o Strahov jde do druhého kola, Fousek popsal jednání se Spartou

Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR) posunul soutěž o využití areálu na Strahově do druhého kola, ve kterém bude nadále jednat s pražskou Spartou o podmínkách výstavby nového stadionu. Předseda FAČR Petr Fousek na tiskové konferenci uvedl, že se asociace s letenským klubem takřka jistě domluví, vše ale musí posvětit 30. května valná hromada.

Asociace vypsala soutěž v návaznosti na loňské rozhodnutí valné hromady, která se shodla na sportovním využití strahovského areálu v podobě výstavby tréninkového centra nebo stadionu. Variantou byla i realizace projektu na jiném místě v Praze a okolí současně se směnou strahovského pozemku. Stadion Evžena Rošického je v havarijním stavu a od loňska už není využíván. Náklady v řádu jednotek milionů korun ročně na jeho údržbu hradí FAČR.

„Dnes jsme se tím zabývali na výkonném výboru a posunuli jsme soutěž do druhého kola. Teď se uskuteční další jednání se Spartou, kde budeme nabídku dál zpřesňovat. Jsem přesvědčený o tom, že jsme na velmi dobré cestě, abychom to v květnu definitivně vyhodnotili a předložili konečnou variantu valné hromadě. Považuji to za velký krok dopředu,“ řekl Fousek.

Asociace vyhlásila mezinárodní soutěž v únoru, uzávěrka přihlášek byla minulý týden. Sparta jako jediná podala nabídku, která splňovala veškerá kritéria. S nikým dalším už FAČR jednat nebude, přičemž dohoda s úřadujícími českými šampiony je na spadnutí.

„Je to velká pravděpodobnost hraničící s jistotou, ale konečné slovo bude mít valná hromada. Jednání už jsou jenom se Spartou,“ potvrdil Fousek, jenž ale nechtěl být konkrétnější.

„Mnozí se ptají na detaily související s tím stadionem. My ale musíme vzít v úvahu, že máme v jednání partnera,“ podotkl Fousek. „Vždycky podmínky mohou být lepší, ale Sparta se pohybovala v mantinelech své filozofie. Nabídka ve druhém kole už nemůže klesnout, půjde o vyjasnění některých dalších detailů. Jde hlavně o tři okruhy; okruh finančního charakteru, časovou osu a o parametry infrastruktury stadionu,“ přidal jednašedesátiletý funkcionář.

V únoru zástupci FAČR představili minimální podmínky, které musejí uchazeči o vítězství v soutěži dodržet. Nová aréna musí mít kapacitu nejméně 30 tisíc diváků a splňovat kritéria UEFA pro stadiony druhé nejvyšší kategorie 4.

Vítěz dostane devět měsíců na předložení architektonicko-urbanistické studie, poté pět let na přípravu a vyřízení veškerých náležitostí a dalších pět let na samotnou stavbu. Hotovo by mělo být nejpozději v roce 2035. V následujících 30 letech bude majitel stavby na pozemku v nájmu a kromě dalších podmínek musí na stadionu umožnit fotbalové asociaci hrát reprezentační zápasy. Po 30 letech připadne i pozemek majiteli stavby a stane se kompletním vlastníkem.

Pražané svůj zájem o strahovské pozemky dávali najevo dlouhodobě. Výkonný výbor FAČR v červnu zahájil jednání se Spartou, která nabídla na své náklady výstavbu nového stadionu, na němž by kromě klubu hrála i reprezentace. Podle tehdejších odhadů bývalého generálního ředitele Letenských Františka Čupra by postavení stadionu stálo asi čtyři miliardy korun.