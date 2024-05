Všichni se máme dobře, jen já blbě... Pelta u vrchního soudu, tři možnosti

Už dvakrát si Miroslav Pelta vyslechl, že má jít za neoprávněné nakládání se sportovními dotacemi na šest let do vězení. Po prvním odvolání vrchní soud případ vrátil. Druhé odvolání se bude řešit příští týden. Pelta na to upozornil na čtvrteční valné hromadě, když se řešil spor kolem výhodnosti jedné smlouvy. „Vždyť se máme všichni dobře, jediný, kdo se má blbě, jsem já, protože mám příští týden soud, a to mám ještě docela dobrou náladu.“