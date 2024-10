Poborský odchází ze svazu! Bude komentovat. Končí i další odborník...

Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz je podání výpovědi mixem více věcí. Karel Poborský byl údajně otrávený z poměrů na asociaci, ve funkci ředitele Úseku elitní mládeže se prý necítil komfortně a větší smysl mu dávala práce pro televizi. „Ano, měním dres. Po letech strávených na FAČRu u regionálních akademií přestupuji na CANAL+. Práce na FAČR mě přestala naplňovat a je čas na novou výzvu, práci v televizi. Zároveň oznamuji, že kandidovat na předsedu FAČR nebudu. Těším se na Vás u fotbalu,“ vyťukal před úterním polednem na X.

Na stanici Canal+ Sport, kde komentuje anglickou Premier League, měl smlouvu do konce aktuální fotbalové sezony, v předchozích týdnech probíhala jednání o další budoucnosti a výsledkem byla dohoda o novém vylepšeném kontraktu na plný úvazek. Poborský se tím zbavil veškerých zábran a na strahovskou centrálu donesl minulý týden výpověď.

Finalista z EURO 1996 zazářil během letošního mistrovství Evropy komentováním pro Českou televizi. Diváci napříč republikou si pochvalovali jeho glosy, kritické názory i příjemné vystupování. Práce na turnaji měla vysoce pozitivní ohlas. „Příjemně mě to šokovalo,“ pravil v srpnovém upřímném rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. „Dnes už jsem ve zcela jiné roli, na Canal+ jsem pod smlouvou, na České televizi jsem dělal devatenáct zápasů z EURO, musel jsem se připravovat už měsíc před turnajem. Snažím se posunout někam úplně jinam než dělat řadového experta z ulice, jestli to tak můžu nazvat.“

Jestliže Poborského kredit po neúspěšných volbách v roce 2021 klesl, i proto, že byl spojován s předchozí toxickou funkcionářskou garniturou, v posledních měsících se pohled široké veřejnosti mění. Proto se v zákulisí hojně spekulovalo, že by v červnu mohl podruhé kandidovat na předsedu FAČR.

„V minulých volbách jsem na to být předsedou byl připravený a chtěl se jím stát. O těch, které přijdou za devět měsíců, jsem ještě nezačal přemýšlet. Možná je to i tím, jaké obrátky můj život i díky EURO nabral,“ vyjádřil se v srpnu pro Sport. „Zatím ani nikde nevyskočilo, jestli chce někdo kandidovat, ani já se nikoho neptám. Je ticho po pěšině.“

V úterý poprvé natvrdo napsal: Ne, nejdu do toho!

Čistě spekulativně, pokud by Poborský přece jen v dalších měsících změnil názor a z různých důvodů se rozhodl kandidovat na šéfa českého fotbalu, zbavit se veškerých vazeb na asociaci bylo nutným předpokladem pro volební úspěch.

Vedle Poborského, také z vlastní vůle, končí na Strahově i další odborník. Pozici vedoucího Úseku trenérů a vzdělávání opouští Martin Vlk, nově nastupuje do struktur Slavie.