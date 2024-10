Debakl v ženském derby! Sparťanky daly pět gólů, slaví po osmi zápasech

První výhru v derby zažil slovenský trenér Sparty Pavol Gregora, který převzal tým loni v listopadu. „Co jsme přišli, pracovali jsme na tom, abychom se jim dokázali vyrovnat. Bereme tyhle zápasy jako zápasy v Lize mistryň. Jsme na hráčky hrdí,“ řekl České televizi.

Slavia doplácela na chyby v defenzivě. „Sparta potrestala každou naši nedokonalost směrem dozadu. To nás stálo zápas. Vyškolili nás z produktivity,“ uvedl kouč Jiří Vágner, který v létě vystřídal Karla Pitáka. „Nadechli jsme se asi na deset minut, kdy jsme dali gól na 4:1. Možná nás zastavil ofsajd při gólu na 4:2, který asi nebyl, to už na tom nic nemění. Pak to bylo hodně otevřené, Sparta měla další šance. Hra dozadu byla slabá a ovlivnilo nás to i směrem dopředu,“ prohlásil Vágner.

Sparťanky vyhrály první poločas 2:0 díky gólům Černé s Poláškovou, které skórovaly v 30. a 33. minutě. Krátce po poločase přidaly další branky Khýrová, která stejně jako Černá ještě v minulé sezoně hrála za Slavii, a Paulenová. Po snížení Cvrčkové uzavřela skóre v 74. minutě Američanka Beckmanová.

„Když jim nachystáme pět gólů, tak nemůžeme vyhrát. To co jsme předvedly v defenzivě a jak jsme se kopaly za uši, je prostě ostuda. Je to pro nás pořádná facka. Jestli se neprobereme po tomhle, tak už nevím po čem,“ řekla kapitánka Slavie Diana Bartovičová, jejíž tým stejně jako sparťanky neuspěl v kvalifikaci Ligy mistryň.

Fotbalová Fortuna=Liga žen - 7. kolo:

Sparta - Slavia 5:1 (2:0).