Lineker končí v jeho populárním pořadu. Jako expert v televizi ale pokračuje

Bývalý kapitán anglické fotbalové reprezentace Gary Lineker přestane po této sezoně uvádět v televizní stanici BBC populární fotbalový pořad Match of the Day (Zápas dne). S britskou veřejnoprávní stanicí však bude dál spolupracovat. Smlouvu prodloužil do mistrovství světa v roce 2026, v příští sezoně se bude podílet také na zpravodajství z Anglického poháru, oznámila BBC.

„Těší mě, že mohu pokračovat ve své dlouhodobé spolupráci s BBC Sport. Rád bych poděkoval všem, kteří mi to umožnili,“ uvedl Lineker.

Třiašedesátiletý Lineker uvádí pořad Match of the Day, který se vysílá obvykle v sobotu večer a ukazuje sestřihy zápasů anglické Premier League z daného dne, od roku 1999. Někdejší útočník Leicesteru, Evertonu a Tottenhamu je nejlépe placenou hvězdou BBC s ročním příjmem přes 1,35 milionu liber (více než 41 milionů korun).

Lineker bude pokračovat se svými fotbalovými podcasty, v nichž komentuje dění s Alanem Shearerem a Micahem Richardsem. Podcasty navíc budou nově přístupné na platformě BBC, nejen na Spotify a Apple.

Lineker měl zájem pokračovat i v Match of the Day, ale vedení BBC mu novou smlouvu v tomto pořadu nenabídlo. „Chceme mu poděkovat za vše, co pro ten pořad, který každý týden stále přitahuje miliony diváků, udělal. Bude v něm hodně chybět, ale jsme rádi, že zůstává s BBC a bude v živých přenosech z fotbalu,“ uvedl ředitel BBC Sport Alex Kay-Jelski. O další podobě Match of the Day bude stanice informovat později.