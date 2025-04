Fotbalové volby ONLINE: hlásí se kandidát o post místopředsedy za Čechy, neúspěch ho nezviklal

TOP ligové kluby řekly, že na místopředsedu za Čechy nepůjde ani Adolf Šádek, ani František Čupr. Kdo tedy? Na schůzce padlo jméno Pavel Chán. Fevolucionář a předseda OFS Příbram. On sám tuto variantu nevylučuje. „Obecně do výkonného výboru chci, abych mohl zastupovat výkonnostní fotbal. Místopředseda, to už je však vysoká pozice a řeknu k ní toto: Neříkám, že jsem takovou možnost také nezaslechl. Nedementuju to, nevylučuju, troufal bych si, ale zároveň to není tak, že bych se na toto místo hlásil. Co je důležité, je širší shoda,“ říká Chán pro iSport.cz. Co naopak v minulosti vyloučil, je post generálního sekretáře, který se v souvislosti s jeho osobou rovněž zmiňoval.