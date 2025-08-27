Barák starší o smyslu porážek, tlaku rodičů na děti i slzách po zkratu na EURO
Patří mezi nejuznávanější mládežnické trenéry v českém sportu. Antonín Barák starší také dovedl až do české fotbalové reprezentace svého syna Toníka, jak mu sám něžně říká. Prožil s ním ale i chvíle beznaděje po striktním verdiktu lékařů, či zklamání po vyloučení na EURO. V dalším díle podcastu Branky, děti, rodiče ale tento renesanční člověk mluvil hlavně o trénování dětí, jemuž se věnuje v pražské Dukle i v rámci projektu Trenéři ve škole, který spoluzakládal.
Proč jsou pro rozvoj dětí důležitější porážky než vítězství? V čem děti může ničit tlak rodičů a jak někdy probíhá i zcela beze slov? A proč je někdy dobré dát průchod emocím a po prohraném utkání si klidně i pobrečet?
Nejen o tom mluvil Antonín Barák v mimořádně otevřeném rozhovoru s moderátory podcastu Šárkou Strachovou, lyžařskou mistryní světa, a šéfredaktorem iSportu Lukášem Tomkem.
„Právě prohra je ve vývoji mladého sportovce mnohem důležitější než vítězství. Prohrou procházejí jiné emoce, velmi silné. A pokud to dítě se i do života naučí s těmi prohrami pracovat, je to pro něj paradoxně ta největší výhra,“ myslí si Barák.
Zároveň ale upozorňuje na to, že cestou není, házet je bez povšimnutí za hlavu. „Ona se nás ta prohra má dotýkat. Jen by nás neměla ničit. Já jsem vždycky klukům například říkal: Brečte, pokud to tak cítíte, je to přirozený,“ vysvětluje.
92% dětí se sportem v dospívání skončí. Proč?
Řeč se stočila i na roli rodičů ve výchově mladých sportovců. Že je důležitá, je jasné. Na druhou stranu by ale neměli rodiče a jejich ambice děti dostávat pod nepřiměřený tlak.
„On se někdy i schová a na stadionu ho nevidíte. Jenže pak je ještě cesta autem domů. A tam se mohou dít opravdová zvěrstva,“ popisuje Barák takzvaný car coaching.
„Ten rodič – a může to být klidně i mamka, které jsou někdy emočně ještě silnější vůči dítěti než otcové – to tam do toho dítěte pustěj. A co jsme si říkali, vždyť ty výborně střílíš, mohl si dát mnohem víc gólů, takhle ty furt někam nahráváš. A to jsem ještě takovej umírněnej. Bohužel ale existuje výzkum, že až 92 procent dětí, které se se silným car coachingem setkají, se sportem v dospívání skončí,“ varuje.
Antonín Barák se při vyprávění svého příběhu dostal i ke svým dětem včetně známého fotbalisty stejného jména. Prozradil, jaké výhody i nevýhody má trénování svého dítěte a mluvil i o okamžicích, kde měli on i syn slzy na krajíčku.
„Ten kluk si naplno uvědomuje, že poškodil tým. Že mu sám chtěl pomoct, ale stalo se to kontraproduktivní, že ublížil. Takže tam pak s ním zase stojíte na tom stadionu, jenom se půl hodiny držíte a řvete…,“ vrátil se v okamžiku, kdy jeho syn oslabil tým na posledním EURO v zápase s Tureckem zbytečným vyloučením. A promluvil i o tom, jak v těžkém okamžiku jeho synovi pomohl Vladimír Coufal.
A proč je klíčové, aby z tréninku a sportování nevypadla radost ze hry? A proč si Antonín Barák starší už několik let myslí, že profesionální sport je z určité části škodlivý a dělaný jen pro peníze?
I to se dozvíte v podcastu Branky, děti, rodiče, jehož partnerem je společnost Sazka.