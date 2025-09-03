Liberec vstupuje do Superligy malého fotbalu. Nechce udělat ostudu
V neděli dvěma zápasy odstartuje nový ročník Superligy malého fotbalu a čeká ji další milník. K prvnímu utkání totiž nastoupí nový účastník – LSMF Liberec. Severočeský celek se od 20.00 představí na hřišti jednoho z nejtěžších protivníků, pražské Hanspaulky, která v celostátní soutěži čtyřikrát triumfovala.
Liberecký výběr bude v západní skupině bojovat o postup do play-off vedle Pražanů ještě s obhájcem titulu Partyzanem Příbram, Mostem a Rytíři Plzeň. „Nechceme udělat ostudu, abychom dostávali klepec. Uvidíme, jak soutěž zahájíme, po prvních zápasech si můžeme říct ambice,“ říká Dominik Dědek, hrající vedoucí týmu LSMF Liberec.
Nově vzniklý severočeský výběr tvoří především hráči z Liberce a Jablonce, ale najdou se i další. „Víceméně jde o hráče z Libereckého kraje, ale některé kluky jsme poptali z Prahy, hrávali Hanspaulku. Máme kluky se zkušenostmi z první či druhé futsalové ligy. Vlastně jsme všichni fotbalisté z krajského přeboru nebo divize,“ přiblížil kolektiv Dědek.
Malý fotbal se jemu a jeho spoluhráčům zalíbil, proto vytvořili výběr LSMF Liberec. „Postupně jsme se dávali do kupy s pár kluky, objížděli jsme turnaje, ale nebyla tady možnost hrát malý fotbal na vrcholové úrovni,“ vysvětlil motivaci vedoucí mužstva.
Zlom přišel, když se klub zúčastnil regionálního klání, z něhož se s týmem FC Comunites Liberec kvalifikoval na letošní Český národní pohár do Brna. „Tam jsme jeli v hodně slabé sestavě, tým jsme doplňovali na poslední chvíli. Postupně musíme získat víc a víc kluků, aby nám to stačilo na Superligu,“ uznal Dědek.
FC Comunites Liberec na Českém národním poháru prohrál všechny tři duely základní skupiny – s Ostravským Zábřehem 0:4, s Vyšším principem Brno 2:4 a s Unionem Brdy Příbram 0:1. „Už trochu víme, jak to chodí, na Českém národním poháru jsme nasbírali zkušenosti. Tušíme, co čekat od ostatních týmů. Bude to jen o nás, zpočátku se zaměříme na defenzivu. Musíme se sehrát a postupně doplnit mančaft, abychom získali zkušenější kluky, než jsme my. Máme pár mladších a další kolem třiceti, jako jsem já,“ představuje hrající šéf celý tým.
Velkou oporu má klub ve Stanislavu Bejdovi, bývalém trenérovi české reprezentace malého fotbalu, který je ověnčený tituly mistrů světa i Evropy. „Bez Standy by výběr nevznikl. Občas nám s něčím pomůže a postupně budu střádat informace, abych vše dával do kupy sám,“ podotkl.
Na start nové sezony je LSMF Liberec nabuzený. „Je to pro nás něco nového, ale vždycky jsme si přáli hrát trochu výš a těšíme se,“ prohlásil Dědek.