Zlatý míč ONLINE: Kdo ovládne tradiční anketu? Nejlepším mladým hráčem zvolen Yamal
V Paříži se dnes večer vyhlašuje nejlepší fotbalista světa, jenž tradičně získá Zlatý míč. V nominované třicítce figuruje devět hráčů z týmu vítěze Ligy mistrů Paris St. Germain. Pořadatelé už zveřejnili umístění od 30. do 11. místa a o překvapení není nouze. Hvězdný Nor Erling Haaland se skončil 26., Vinícius Jr. se po loňském druhém místě propadl o 14 pozic. ONLINE přenos slavnostního ceremoniálu sledujte na iSportu.
Největším favoritem podle kurzů sázkových kanceláří je Ousmane Dembelé, který s PSG ovládl Ligu mistrů i francouzskou ligu. Ve výběru nechybí ani například nejlepší střelci uplynulého ročníku LM Serhou Guirassy (21. místo) z Dortmundu a Raphinha z Barcelony.
O trofej se uchází také jeho spoluhráč z katalánského klubu Lamine Yamal či kanonýr Realu Madrid Kylian Mbappé. V nominaci není majitel rekordních osmi Zlatých míčů Lionel Messi působící v Interu Miami.
Další pořadí: 11. Pedri (Barcelona), 12. Khvicha Kvaratskhelia (Neapol, PSG), 13. Harry Kane (Bayern), 14. Désiré Doué (PSG), 15. Viktor Gyökeres (Sporting, Arsenal), 16. Vinícius Jr. (Real Madrid), 17. Robert Lewandowski (Barcelona), 18. Scott McTominay (Neapol), 19. Joao Neves (PSG), 20. Lautaro Martinez (Inter Milán), 21. Serhou Guirassy (Dortmund), 22. Alexis Mac Allister (Liverpool), 23. Jude Bellingham (Real Madrid), 24. Fabian Ruiz (PSG), 25. Denzel Dumfries (Inter Milán), 26. Erling Haaland (Manchester City), 27. Declan Rice (Arsenal), 28. Virgil Van Dijk (Liverpool), 29. Florian Wirtz (Leverkusen, Liverpool), 30. Michael Olise (Bayern).