Zlatý míč ONLINE: Kdo ovládne tradiční anketu? Vinicius se propadl na 16. místo
V Paříži se dnes večer vyhlašuje nejlepší fotbalista světa, jenž tradičně získá Zlatý míč. V nominované třicítce, kterou pořadatelé ankety z časopisu France Football zveřejnili již 7. srpna, figuruje devět hráčů z týmu vítěze Ligy mistrů Paris St. Germain. ONLINE přenos sledujte na iSportu, slavnostní večer v pařížském Théâtre du Châtelet začíná ve 20:30. Pořadatelé postupně zveřejňují pořadí od 30. místa a o překvapení není nouze. Hvězdný Nor Erling Haaland se umístil 26., Vinicius Jr. se po loňském druhém místě propadl o 14 pozic.
Největším favoritem podle kurzů sázkových kanceláří je Ousmane Dembelé, který s PSG ovládl Ligu mistrů i francouzskou ligu. Ve výběru nechybí ani například nejlepší střelci uplynulého ročníku LM Serhou Guirassy z Dortmundu a Raphinha z Barcelony.
O trofej se uchází také jeho spoluhráč z katalánského klubu Lamine Yamal či kanonýr Realu Madrid Kylian Mbappé. V nominaci není majitel rekordních osmi Zlatých míčů Lionel Messi působící v Interu Miami.
Pořadí
Jméno
Body
Další pořadí: 14. Désiré Doué (PSG), 15. Viktor Gyökeres (Sporting, Arsenal), 16. Vinicius Jr. (Real Madrid), 17. Robert Lewandowski (Barcelona), 18. Scott McTominay (Neapol), 19. Joao Neves (PSG), 20. Lautaro Martinez (Inter Milán), 21. Serhou Guirassy (Dortmund), 22. Alexis Mac Allister (Liverpool), 23. Jude Bellingham (Real Madrid), 24. Fabian Ruiz (PSG), 25. Denzel Dumfries (Inter Milán), 26. Erling Haaland (Manchester City), 27. Declan Rice (Arsenal), 28. Virgil Van Dijk (Liverpool), 29. Florian Wirtz (Leverkusen, Liverpool), 30. Michael Olise (Bayern).