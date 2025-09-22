Zlatý míč získal Dembélé z PSG. Nejlepším mladým hráčem znovu Yamal
Útočník Paris St. Germain Ousmane Dembélé poprvé v kariéře vyhrál Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Osmadvacetiletý francouzský reprezentant ovládl 69. ročník prestižní ankety před Laminem Yamalem z Barcelony a klubovým spoluhráčem Vitinhou.
Dembélé je šestým francouzským vítězem, na trůnu vystřídal španělského záložníka Rodriho z Manchesteru City, který se kvůli dlouhému zranění nevešel ani do třicetičlenného užšího výběru. PSG pomohl ve sledovaném období, za nějž se ocenění udělovalo, tedy od loňského 1. srpna do letošního 13. července, k zisku čtyř trofejí. Celek z francouzské metropole postupně vyhrál domácí Superpohár, pohár a ligu a poprvé i elitní Ligu mistrů.
Anketa Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa za sezonu 2024/25:
1. Ousmane Dembélé (Fr./Paris St. Germain)
2. Lamine Yamal (Šp./Barcelona)
3. Vitinha (Portug./Paris St. Germain)
4. Muhammad Salah (Eg./Liverpool)
5. Raphinha (Braz./Barcelona)
6. Ašraf Hakimí (Mar./Paris St. Germain)
7. Kylian Mbappé (Fr./Real Madrid)
8. Cole Palmer (Angl./Chelsea)
9. Gianluigi Donnarumma (It./Manchester City)
10. Nuno Mendes (Portug./Paris St. Germain)11. Pedri (Šp./Barcelona), 12. Chviča Kvaracchelija (Gruz./Paris St. Germain), 13. Harry Kane (Angl./Bayern Mnichov), 14. Désiré Doué (Fr./Paris St. Germain), 15. Viktor Gyökeres (Švéd./Arsenal), 16. Vinícius Junior (Braz./Real Madrid), 17. Robert Lewandowski (Pol./Barcelona), 18. Scott McTominay (Skot./Neapol), 19. Joao Neves (Portug./Paris St. Germain), 20. Lautaro Martínez (Arg./Inter Milán), 21. Serhou Guirassy (Guinea/Dortmund), 22. Alexis Mac Allister (Arg./Liverpool), 23. Jude Bellingham (Angl./Real Madrid), 24. Fabián Ruiz (Šp./Paris St. Germain), 25. Denzel Dumfries (Niz./Inter Milán), 26. Erling Haaland (Nor./Manchester City), 27. Declan Rice (Angl./Arsenal), 28. Virgil van Dijk (Niz./Liverpool), 29. Florian Wirtz (Něm./Liverpool), 30. Michael Olise (Fr./Bayern Mnichov).
Nejlepší fotbalistka: 1. Aitana Bonmatíová (Barcelona), 2. Mariona Caldenteyová (obě Šp./Arsenal), 3. Alessia Russová (Angl./Arsenal).
Nejlepší brankář (trofej Lva Jašina): Gianluigi Donnarumma.
Nejlepší fotbalista do 21 let (trofej Raymonda Kopy): Lamine Yamal.
Nejlepší útočník (trofej Gerda Müllera): Viktor Gyökeres.
Nejlepší klub: Paris St. Germain.