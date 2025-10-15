Dojatý Řepka odmítá vidět svůj film, trailer ho zlomil. Vyráží na turné
Byl to pro něj emotivní chvíle. Tomáš Řepka poprvé viděl trailer k dokumentu o svém životě. Celý film ale odmítá vidět dřív než na premiéře. Trailer ho však dostal a neubránil se slzám. S filmem vyráží na turné ještě před slavnostní premiérou. Očekávaný snímek Hříšník Řepka můžete přednostně za účasti samotného Tomáše Řepky vidět i vy.
Režisér Petr Větrovský se v uplynulých dnech setkal s Tomášem Řepkou, aby mu vůbec poprvé ukázal trailer k připravovanému dokumentu Řepka, který vstoupí do českých kin 18. listopadu.
Přestože měl bývalý fotbalista možnost zhlédnout film už dříve, tuto nabídku odmítl. Nepomohlo ani naléhání Větrovského. Tomáš Řepka se rozhodl, že celý snímek uvidí až společně s diváky na slavnostní premiéře. „Já jsem říkal, že ho nechci vidět předem. Chci si to prožít až na premiéře, s lidmi. Aby to bylo opravdové,“ uvedl v minulosti Řepka, jehož odmítavý postoj stále platí.
Režisér Větrovský ho tak přesvědčil alespoň k tomu, aby se podíval na trailer, který půjde ven příští týden na tiskové konferenci.
Legendární stoper po zhlédnutí neudržel emoce, a kdo si pamatuje dobu z jeho kariéry, kdy doslova strašil celou ligu, zůstal překvapený. Drsňák Řepka se rozplakal. „Je to hodně silný. Z tohohle momentu jsem se i rozplakal. To, že jsem to všechno vůbec prožil, že jsem tady a že kolem mě zůstali lidi, kteří mě mají rádi… Klobouk dolů,“ řekl dojatě.
Větrovský, který s Tomášem během natáčení strávil stovky hodin rozhovorů, přidal svůj pohled: „Tomáš šel v tomhle filmu opravdu hluboko. Každý umí mluvit o vítězstvích, ale málokdo má odvahu otevřít svoje nejtěžší momenty. Ten film není o fotbale, ale o životě. O pádech, ztrátách i návratech. O člověku, který se postavil svým démonům a našel cestu zpátky.“
Ještě před oficiální premiérou vyráží Řepka na exkluzivní turné po českých městech, kde budou mít fanoušci jedinečnou příležitost vidět film dříve, než vstoupí do kin. Součástí večerů bude beseda, meet & greet i autogramiáda.
Turné startuje už 5. listopadu v Nymburce a všechny zastávky včetně vstupenek najdete na www.hrisnikrepka.cz. „Jdeme na ně,“ těší se Řepka.