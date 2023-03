Total War: WARHAMMER III představuje novou herní rasu. Připravte se na mechanická monstra a bojové stroje

Když před nějakou dobou grand strategie Total War: WARHAMMER III vypustila do světa své ultimátní tažení Immortal Empires, lákala na konci jeho traileru na příchod nové rasy Chaos Dwarfs. Teď se tihle chaosem posedlí vousáči představují ve svém vlastním traileru, který si můžete pustit níže a zároveň odhalují datum, kdy vyhlásí válku celému světu.

Už 13. dubna 2023 se tak fanoušci do oceli zakutých šiků můžou těšit na alternativu k tradičním trpaslíkům. Jejich bratranci totiž v boji využívají také monstra a brutální bojové stroje. Do boje je povedou tři legendární lordi, kteří si budou k sobě moct přibrat také jednoho nového legendárního hrdinu. Samozřejmostí jsou i úplně nové kampaňové mechaniky v čele s The Tower of Zharr, ve které se budou odehrávat tvrdé politické střety mezi jednotlivými frakcemi.