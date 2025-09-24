Předplatné

Litoměřice vynulovaly Sokolov, Piráti skolili Porubu. Jihlava uspěla na nájezdy

Litoměřice v první lize vynulovaly Sokolov
Litoměřice v první lize vynulovaly SokolovZdroj: hclitomerice.cz
Chomutovští Piráti porazili v první lize Porubu
Šlágr 5. kola první hokejové ligy mezi Slavií a Jihlavou přinesl branky až ve třetí třetině. Na góly chudý zápas rozhodl v prodloužení estonský junior hrající za Duklu Maxim Burkov a pomohl tak vítězům soutěže z minulé sezony získat bod navíc za výhru 2:1.

Litoměřice i po pátém utkání zůstaly stoprocentní. Baník Sokolov porazily 4:0 a jejich brankář Martin Michajlov si tak připsal druhou výhru s čistým kontem za sebou. Stadion se drží stále v čele tabulky se čtyřbodovým náskokem před druhým Chomutovem.

Piráti dnes deklasovali doma Porubu 5:1. Prosadil se i Američan Cole Coskey, jenž vede s pěti góly tabulku střelců společně se vsetínským Petrem Strakou. Poruba od začátku soutěže vyhrála jediný zápas a je na předposledním místě tabulky o skóre před Sokolovem.

Zlín doma zvítězil 3:2 nad Kolínem. Hosté se sice ujali vedení, ale pak Berani díky jednomu gólu v každé třetině zápas otočili a výhru si pohlídali. Kolín sice vstřelil kontaktní branku ve třetí třetině, na vyrovnání však nedosáhl. Třebíč doma porazila 5:1 Pardubice B. Na všech gólech Horácké Slavie se podílel Martin Dočekal, jenž si připsal dva góly a tři asistence.

Drama od začátku do konce nabídl zápas mezi Přerovem a Frýdkem-Místkem. Oba celky se střídaly ve vedení a hosté byli blízko tříbodovému zisku. V čase 59:58 však při hře šest na čtyři domácí zásluhou Antonína Pechance vyrovnali na 4:4 a obrat dokonali díky druhému gólu Daniela Indráka v zápase.

Prodlužovalo se i v Táboře, kde padlo sedm gólů v první třetině. Domácí v čase 6:02 vedli už 3:0, ovšem hosté už sedm sekund poté snížili a za dalších sedm vteřin vstřelili kontaktní branku. Tábor navýšil následně vedení na 4:2, ale Vsetín se ještě před koncem první třetiny dostal znovu do kontaktu. Vyrovnat se Valachům povedlo na konci druhé třetiny z přesilovky a po bezbrankové třetině následovalo prodloužení, v němž se po 30 sekundách prosadil Fin ve vsetínských službách Julius Valtonen.

První gól v aktuálním ročníku Maxa ligy zaznamenal v dresu Tábora bývalý dlouholetý hráč pražské Sparty Lukáš Pech. Kromě jedné branky si připsal i dvě asistence a s osmi body vede produktivitu soutěže.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Litoměřice5500023:715
2Chomutov5302019:1111
3Vsetín5220117:1510
4Slavia5211114:89
5Kolín5210213:118
6Přerov5210217:168
7Jihlava5210211:178
8Zlín5201212:157
9Třebíč5200312:126
10Tábor5102217:205
11Frýdek-M.5102212:175
12Pardubice B5110312:215
13Poruba 20115101315:184
14Sokolov502038:144
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

