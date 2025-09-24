Litoměřice vynulovaly Sokolov, Piráti skolili Porubu. Jihlava uspěla na nájezdy
Šlágr 5. kola první hokejové ligy mezi Slavií a Jihlavou přinesl branky až ve třetí třetině. Na góly chudý zápas rozhodl v prodloužení estonský junior hrající za Duklu Maxim Burkov a pomohl tak vítězům soutěže z minulé sezony získat bod navíc za výhru 2:1.
Litoměřice i po pátém utkání zůstaly stoprocentní. Baník Sokolov porazily 4:0 a jejich brankář Martin Michajlov si tak připsal druhou výhru s čistým kontem za sebou. Stadion se drží stále v čele tabulky se čtyřbodovým náskokem před druhým Chomutovem.
Piráti dnes deklasovali doma Porubu 5:1. Prosadil se i Američan Cole Coskey, jenž vede s pěti góly tabulku střelců společně se vsetínským Petrem Strakou. Poruba od začátku soutěže vyhrála jediný zápas a je na předposledním místě tabulky o skóre před Sokolovem.
Zlín doma zvítězil 3:2 nad Kolínem. Hosté se sice ujali vedení, ale pak Berani díky jednomu gólu v každé třetině zápas otočili a výhru si pohlídali. Kolín sice vstřelil kontaktní branku ve třetí třetině, na vyrovnání však nedosáhl. Třebíč doma porazila 5:1 Pardubice B. Na všech gólech Horácké Slavie se podílel Martin Dočekal, jenž si připsal dva góly a tři asistence.
Drama od začátku do konce nabídl zápas mezi Přerovem a Frýdkem-Místkem. Oba celky se střídaly ve vedení a hosté byli blízko tříbodovému zisku. V čase 59:58 však při hře šest na čtyři domácí zásluhou Antonína Pechance vyrovnali na 4:4 a obrat dokonali díky druhému gólu Daniela Indráka v zápase.
Prodlužovalo se i v Táboře, kde padlo sedm gólů v první třetině. Domácí v čase 6:02 vedli už 3:0, ovšem hosté už sedm sekund poté snížili a za dalších sedm vteřin vstřelili kontaktní branku. Tábor navýšil následně vedení na 4:2, ale Vsetín se ještě před koncem první třetiny dostal znovu do kontaktu. Vyrovnat se Valachům povedlo na konci druhé třetiny z přesilovky a po bezbrankové třetině následovalo prodloužení, v němž se po 30 sekundách prosadil Fin ve vsetínských službách Julius Valtonen.
První gól v aktuálním ročníku Maxa ligy zaznamenal v dresu Tábora bývalý dlouholetý hráč pražské Sparty Lukáš Pech. Kromě jedné branky si připsal i dvě asistence a s osmi body vede produktivitu soutěže.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Litoměřice
|5
|5
|0
|0
|0
|23:7
|15
|2
Chomutov
|5
|3
|0
|2
|0
|19:11
|11
|3
Vsetín
|5
|2
|2
|0
|1
|17:15
|10
|4
Slavia
|5
|2
|1
|1
|1
|14:8
|9
|5
Kolín
|5
|2
|1
|0
|2
|13:11
|8
|6
Přerov
|5
|2
|1
|0
|2
|17:16
|8
|7
Jihlava
|5
|2
|1
|0
|2
|11:17
|8
|8
Zlín
|5
|2
|0
|1
|2
|12:15
|7
|9
Třebíč
|5
|2
|0
|0
|3
|12:12
|6
|10
Tábor
|5
|1
|0
|2
|2
|17:20
|5
|11
Frýdek-M.
|5
|1
|0
|2
|2
|12:17
|5
|12
Pardubice B
|5
|1
|1
|0
|3
|12:21
|5
|13
Poruba 2011
|5
|1
|0
|1
|3
|15:18
|4
|14
Sokolov
|5
|0
|2
|0
|3
|8:14
|4
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup