Slavia zase vede Maxa ligu, Litoměřice prohrály v Táboře. Ztráta Vsetína, Zlín si zastřílel

Slavia s přehledem vyhrála v Chomutově
Slavia s přehledem vyhrála v ChomutověZdroj: hc-slavia.cz
ČTK, iSport.cz
Maxa liga
Litoměřice ve 12. kole první hokejové ligy překvapivě prohrály 2:3 v Táboře, a přepustily tak první místo v tabulce Slavii. Stadion prošel zářím suverénně s plným počtem bodů, ale od té doby prohrál už třetí z posledních čtyř zápasů.

Přestože Litoměřice vedly 2:0, Jihočeši zareagovali dvěma přesilovkovými góly. Brankou v oslabení rozhodl David Kvasnička, který si v této sezoně zapsal už šest startů v nejvyšší soutěži za plzeňské Indiány.

Slavia v Chomutově nezaváhala a vyhrála jednoznačně 4:0. Pražané tak potvrdili roli favorita a vrátili se na první místo tabulky. Naopak Piráti se trápí: neskórovali už 131 minut a 40 sekund, navíc z posledních osmi zápasů získali pouze tři body.

Překvapení se zrodilo ve Vsetíně, kde zvítězily 4:3 v prodloužení Pardubice B a ukončily sérii sedmi zápasů bez výhry. Hosté se v zápase ujali vedení zásluhou Lukáše Žálčíka, ale domácí vyrovnali díky trefě Petra Straky, který zapsal devátý gól v sezoně a v tabulce střelců je druhý. Ve třetí třetině se dvakrát z přesilovky trefil vsetínský Pavel Klhůfek, ale Východočeši vždy zareagovali. Nejprve na 2:2 vyrovnal Pekař a pak svým druhým gólem v zápase odvrátil porážku při hře šesti proti čtyřech v čase 59:37 Žálčík. Tentýž hráč nakonec dovršil hattrick, když rozhodl po 23 sekundách prodloužení.

Holíkův hattrick i zápas pro školáky

Tři branky v zápase vstřelil i Petr Holík a pomohl Zlínu na stadionu Luďka Čajky deklasovat 7:1 Třebíč. Berani se tak posunuli na čtvrté místo. Jihlava vyhrála 3:0 nad Přerovem, který se udržel přes porážku na třetí pozici. Všechny góly Dukly padly ve třetí třetině. Jihlavský Adam Beran tak po sobotní výhře 1:0 nad Porubou vychytal druhou nulu za sebou.

V dohrávce 8. kola porazil Frýdek-Místek doma Sokolov 5:2. Devatenáctiletý útočník Matěj Kubiesa přispěl k výhře desátým gólem v sezoně a potvrdil pozici nejlepšího střelce soutěže. Utkání bylo věnováno školákům, a tak se hrálo netradičně dopoledne. Rozhodla až třetí třetina, do které šly týmy za nerozhodného stavu 1:1. Náskok 3:1 zařídil domácím dvěma trefami obránce Teper, pak skórovali ještě Ostřížek a Střondala. Druhou porážku Sokolova ve dvou dnech zmírnil v závěru z trestného střílení Číp.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia12811238:1927
2Litoměřice12801340:2325
3Přerov12620434:2922
4Zlín12611437:3221
5Vsetín13441440:3621
6Jihlava11610423:2720
7Kolín12512432:2619
8Poruba 201112502535:3317
9Frýdek-M.12413433:3417
10Třebíč12412528:3516
11Tábor12402634:3814
12Chomutov13402731:4014
13Sokolov11140622:3311
14Pardubice B12121824:468
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

