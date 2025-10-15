Slavia zase vede Maxa ligu, Litoměřice prohrály v Táboře. Ztráta Vsetína, Zlín si zastřílel
Litoměřice ve 12. kole první hokejové ligy překvapivě prohrály 2:3 v Táboře, a přepustily tak první místo v tabulce Slavii. Stadion prošel zářím suverénně s plným počtem bodů, ale od té doby prohrál už třetí z posledních čtyř zápasů.
Přestože Litoměřice vedly 2:0, Jihočeši zareagovali dvěma přesilovkovými góly. Brankou v oslabení rozhodl David Kvasnička, který si v této sezoně zapsal už šest startů v nejvyšší soutěži za plzeňské Indiány.
Slavia v Chomutově nezaváhala a vyhrála jednoznačně 4:0. Pražané tak potvrdili roli favorita a vrátili se na první místo tabulky. Naopak Piráti se trápí: neskórovali už 131 minut a 40 sekund, navíc z posledních osmi zápasů získali pouze tři body.
Překvapení se zrodilo ve Vsetíně, kde zvítězily 4:3 v prodloužení Pardubice B a ukončily sérii sedmi zápasů bez výhry. Hosté se v zápase ujali vedení zásluhou Lukáše Žálčíka, ale domácí vyrovnali díky trefě Petra Straky, který zapsal devátý gól v sezoně a v tabulce střelců je druhý. Ve třetí třetině se dvakrát z přesilovky trefil vsetínský Pavel Klhůfek, ale Východočeši vždy zareagovali. Nejprve na 2:2 vyrovnal Pekař a pak svým druhým gólem v zápase odvrátil porážku při hře šesti proti čtyřech v čase 59:37 Žálčík. Tentýž hráč nakonec dovršil hattrick, když rozhodl po 23 sekundách prodloužení.
Holíkův hattrick i zápas pro školáky
Tři branky v zápase vstřelil i Petr Holík a pomohl Zlínu na stadionu Luďka Čajky deklasovat 7:1 Třebíč. Berani se tak posunuli na čtvrté místo. Jihlava vyhrála 3:0 nad Přerovem, který se udržel přes porážku na třetí pozici. Všechny góly Dukly padly ve třetí třetině. Jihlavský Adam Beran tak po sobotní výhře 1:0 nad Porubou vychytal druhou nulu za sebou.
V dohrávce 8. kola porazil Frýdek-Místek doma Sokolov 5:2. Devatenáctiletý útočník Matěj Kubiesa přispěl k výhře desátým gólem v sezoně a potvrdil pozici nejlepšího střelce soutěže. Utkání bylo věnováno školákům, a tak se hrálo netradičně dopoledne. Rozhodla až třetí třetina, do které šly týmy za nerozhodného stavu 1:1. Náskok 3:1 zařídil domácím dvěma trefami obránce Teper, pak skórovali ještě Ostřížek a Střondala. Druhou porážku Sokolova ve dvou dnech zmírnil v závěru z trestného střílení Číp.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|1
|1
|2
|38:19
|27
|2
Litoměřice
|12
|8
|0
|1
|3
|40:23
|25
|3
Přerov
|12
|6
|2
|0
|4
|34:29
|22
|4
Zlín
|12
|6
|1
|1
|4
|37:32
|21
|5
Vsetín
|13
|4
|4
|1
|4
|40:36
|21
|6
Jihlava
|11
|6
|1
|0
|4
|23:27
|20
|7
Kolín
|12
|5
|1
|2
|4
|32:26
|19
|8
Poruba 2011
|12
|5
|0
|2
|5
|35:33
|17
|9
Frýdek-M.
|12
|4
|1
|3
|4
|33:34
|17
|10
Třebíč
|12
|4
|1
|2
|5
|28:35
|16
|11
Tábor
|12
|4
|0
|2
|6
|34:38
|14
|12
Chomutov
|13
|4
|0
|2
|7
|31:40
|14
|13
Sokolov
|11
|1
|4
|0
|6
|22:33
|11
|14
Pardubice B
|12
|1
|2
|1
|8
|24:46
|8
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup