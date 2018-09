Mladí Češi a Slováci v NHL? Zřídka! Na kempu zažijí šok, říká Valábik

Slováci na mezinárodním hokejovém poli strádají. Jejich národní tým postoupil do čtvrtfinále mistrovství světa naposledy v roce 2013 na švédsko-finském šampionátu. Od té doby byli hokejisté zpod Tater čtyřikrát devátí a jednou dokonce až čtrnáctí. Období sportovního temna zažije každý národ, vždy se ale může kochat alespoň dospívajícími mladými puškami. Ty ze střední Evropy se však mají problém za velkou louží prosadit.



Celosvětový hokejový trend dlouhodobě určuje NHL, která každý rok přijímá pomocí vstupního draftu na dvě stovky nováčků a zařazuje je do svého složitého systému. Z nové generace se podařilo prosadit pouze dvěma Slovákům: Tomáši Tatarovi a Richardu Pánikovi. Oběma je ale shodně už sedmadvacet a rozhodně nejsou synonem pro hvězdy typu Austona Matthewse, nebo Patrika Laineho.



A právě tito hráči přitom tvoří základní pilíře moderní NHL. Connor McDavid, Jack Eichel, William Nylander, Jack Eichel a další... Nejstaršímu z vyjmenovaných je dvaadvacet. Navíc je potřeba přiznat, že ve svých týmech nemají Tatar ani Pánik zásadní pozice. První jmenovaný byl po osmadvaceti utkáních vytrejdován z Las Vegas do skomírajícího Montrealu. Pánik zase urputně bojuje v dresu pomalu zvedající se Arizony.

Změna v roce 2018? Prakticky žádná

Jako kdyby se čekalo na dobu, kdy budou konečně Češi a Slováci ve velkém přijímáni s otevřenou náručí a začnou mít ihned zásadní roli v týmu. Nicméně když už se podaří středoevropským hráčům podepsat vstupní, nováčkovskou smlouvu, nebo se ucházejí o místo na předsezonním kempu, většinou nezaujmou. „Bohužel ve většině případů se tito kluci dostanou nejblíže k NHL, když vidí logo na smlouvě," prozradil bez okolků ŠPORTU.sk hokejový analytik Boris Valábik.

„Liga je velmi mladá. V klubech se nebojí dávat prostor mladým, nicméně talentovaným a perspektivním hráčům. I proto nevidím velký prostor pro naše hráče momentálně bojující o místo v prvních týmech NHL. Ty časy, kdy místo bylo, jsou pryč," pokračoval bývalý uznávaný bek, který sám odehrál v NHL osmdesát zápasů.

Každou sezonu včetně té poslední se opakuje stejný trend. Na kempech v NHL dostalo prostor 21 Slováků. Úspěšnost probojování se do hlavního týmu je mizivá. Posledními neúspěšnými byli Marián Studenič (New Jersey), brankář Roman Durný (Anaheim) a zkušený Martin Bakoš (Boston), jemuž zkřížilo cestu zranění. Všichni zkoušeli tuto cestu poprvé ve svých kariérách.



„Je to pro ně obrovský šok. A to ať už jde o tréninkovou zátěž, nebo smysl pro detail, který se od nich vyžaduje. To, o čem si v Evropě mysleli, že je hokej, zjistili, že tam není. V Americe vše berou úplně jinak. Podrobněji a intenzivněji," pokračoval kriticky Valábik.

SLOVÁCI V PŘEDSEZONNÍCH KEMPECH NHL Anaheim Ducks Roman Durný (poslán do juniorské USHL) Arizona Coyotes Richard Pánik (pokračuje v kempu) Boston Bruins Peter Cehlárik, Jaroslav Halák, Zdeno Chára (pokračují v kempu), Martin Bakoš (zranění - konec v kempu) Carolina Hurricanes Michal Čajkovský (pokračuje v kempu) Calgary Flames Adam Růžička, Miloš Roman (posláni do juniorských OHL a WHL) Chicago Blackhawks Radovan Bondra (poslán na farmu do AHL) Detroit Red Wings Patrik Rybár (pokračuje v kempu) Los Angeles Kings Peter Budaj (poslán na farmu do AHL), Michal Ivan (poslán do juniorské QMJHL) Montreal Canadiens Tomáš Tatar (pokračuje v kempu) New Jersey Devils Marián Studenič (poslán na farmu do AHL) Ottawa Senators Christián Jaroš (pokračuje v kempu) Tampa Bay Lighting Erik Černák (pokračuje v kempu) Toronto Maple Leafs Martin Marinčin (pokračuje v kempu) Washington Capitals Martin Fehérváry (poslán do švédské SHL) Winnipeg Jets Marko Daňo (pokračuje v kempu)

Zranění a únava: Hráči nejsou dobře na NHL kondičně připraveni

„Pod drobnohledem jsou u evropského hráče úplné detaily včetně mimiky obličeje, řeči těla po udělané chybě a celé následné střídání... To vše svědčí o psychické odolnosti daného hráče. Zvednutá ramena a hlava sklopená dolu jsou zlým znamením," vysvětluje bývalý bek Atlanty, nebo Komety Brno.



„Kluci brzy zjistí, co to znamená na ledě tvrdě pracovat a co obnáší NHL. Vůbec bych to nebral tak, že se všichni ostatní uchytí. Určitě to neplatí jen pro Slováky," dodal na toto téma dvatřicetiletý hokejový analytik.



Výhodu díky své mentalitě mají Švédové a Finové, kteří zažívají rozkvět. Do NHL se kromě domácích hráčů prosazují i Rusové a Švýcaři. Češi měli šest zástupců (David Pastrňák, Jakub Vrána, Pavel Zacha, Filip Chlapík, Filip Chytil a Martin Nečas).

POČET HOKEJISTŮ DO 22 LET V NHL BĚHEM SEZONY 2017/2018 Švédsko 13 Finsko 9 Česko 6 Rusko 4 Švýcarsko 4 Slovensko 1 Dánsko 1

Pozn.: Podmínkou je alespoň jeden odehraný zápas v NHL během ročníku 2017/18.



„Nejblíž má aktuálně k prvnímu týmu Peter Cehlárik. Nemluvím přitom o šanci hned na začátku sezony, ale spíš v jejím průběhu. Měl by příležitost chytnout za pačesy. Má zkušenosti a je to kvalitní útočník s perspektivou zlepšování se. To je přesně to, po čem kluby z NHL jdou," rozebíral Valábik a zmínil i obránce Christiána Jaroše, který byl právě jediným Slovákem do dvaadvaceti let v minulém ročníku nejlepší hokejové soutěže.



Cehlárika přitom dříve potkal stejný osud jako exlibereckého Martin Bakoše. V závěrečných dnech kempu se zranil. „Tyto zranění přicházejí kvůli intenzitě tréninků. Cvičení jsou tak intenzivní jako samotný zápas. I když hráči jeden z nich zvládnou, po týdnu se cítí jako zbití. Tehdy dá tělo sportovci najevo, že už to nezvládá a zraní se," soudil bývalý slovenský reprezentant.

Bez okolků to tedy může znamenat, že hokejisté vstupují do kempu nepřipravení na vysokou zátěž a kondičně nestíhají. „Jiné vysvětlení pro zranění na kempu nemám. Buď je to smůla, nebo jsou kluci silově slabě připraveni. Ale nic asi není náhoda," pokračoval Valábik.

„Z vlastní zkušenosti vím, že některé tréninky byly o mnoho těžší než zápasy. V zámoří se před cvičením používá výraz "game like" Jednoduše očekávají nasazení jako v zápase. Je to opravdu velká zátěž, která trvá minimálně do Vánoc, kdy se už intenzita začíná ubírat směrem k play off. Z toho potom pramení úrazy, ale ty mohou vycházet i z jiných věcí: něšťastný pád, osobní souboj," dodal vítěz Calder Cupu (AHL) a stříbrný medailista z MS U18 2003.

„Ani to by se vám ale při tréninku s nízkou intenzitou, kdy bruslíte na sedmdesát procent a hrajete osobní souboje na deset procent, nestalo. Přiznám se, že mě americký padesátiminutový trénink uměl zničit víc než hodina a půl na ledě v Evropě. Byl mnohem účelnější," přiznal Valábik.

PŘEHLED ČESKÝCH HRÁČŮ, KTEŘÍ OPUSTILI KEMPY NHL Pavel Francouz, Martin Kaut (oba Colorado, farma AHL), Daniel Vladař (Boston, farma AHL), Václav Karabáček (česko, Brno), Michal Moravčík a David Sklenička (oba Montreal, farma AHL), Adam Musil (St. Louis, farma AHL), Ondřej Vála (Dallas, farma AHL), Lukáš Radil (San Jose, farma AHL), Miroslav Svoboda a Filip Pyrochta (oba Nashville, farma AHL), Dominik Mašín (Tampa Bay, farma NHL), Jan Košťálek (česko, Sparta), Lukáš Dostál (Anaheim, Kometa Brno), Pavel Jenyš (Minnesota, farma AHL), Lukáš Jašek (Vancouver, farma AHL), Tomáš Hyka (Las Vegas, farma AHL), Josef Kořenář (San Jose, farma AHL), David Kaše (Philadelphia, farma AHL), Daniel Bukač (Boston, jun. OHL), Radim Šalda (Tampa Bay, jun. QMJHL), Jan Jeník (Arizona, Liberec), Ostap Safin (Edmonton, jun. QMJHL), Matěj Pekař (Buffalo, jun. OHL), Roman Půček (Toronto, jun. OHL), Filip Král (Toronto, zranění)

V kempech NHL bylo celkem 65 českých hokejistů. Zastoupení neměli Češi jen v dresu Floridy Panthers a Los Angeles Kings. Šestadvacet jich kemp už opustilo, seřazeni jsou podle data odchodu od nejbližšího po nejstarší.

Slovenský svaz podniká kroky, dohlížet budou manažeři

Aby se Slovenský svaz ledního hokeje v budoucnu vyvaroval nepřipravenosti hráčů, zřídil regionální strukturu manažerů a instruktorů na podporu rozvoje klubů. V rámci něj má mít Boris Valábik na starosti Nitranský kraj, kde bude jednou z jeho úloh rozvíjet trenérské prostředí a kvalitu samotného trénování.

„Přesně to se snažíme v rámci projektu SZĽH představovat trenérům u nás. Chceme totiž, aby se z tréninků vytratilo tzv. otevřené cvičení. Hráč si během něho v podstatě v pohodě bruslí a míchá puk bez ataku protihráče nebo souboje. Tak se přece v dnešní době už hokej nehraje. A kde jinde se to hráči naučí, kdy ne na tréninku," prozradil nový manažer Nitranského kraje.

„Jsem rád, že víc a víc kluků poznává kanadský styl, který bych nazval pravým hokejem. Při něm už se totiž zabrousí i do absolutních detailů a celkově je jeho pojetí víc profesionální. Každý zjistí, co stojí, dostat se do NHL. Čím víc našich hráčů tímto poznáním projde, tím víc zkušených hokejistů budeme mít," uzavřel Valábik.