NHL v Praze ONLINE: Vyprodaný trénink. Dorazil také Říha | iSport.cz

17:14 Zatímco Blackhawks trénují hru v pěti na brankáře Coreyho Crawforda a Robina Lehnera, maskot Chicaga dovádí na tribuně. Je na roztrhání, mali fanoušci se o něj rvou.

17:01 Hráči Blackhawks, mezi kterými nechybí ani české duo Dominik Kubalík-David Kämpf, po vyslechnutí pokynů trenéra Collitona trénují útočnou i obranou hru. Čeští krajánci zůstávají spolu v lajně.

16:43 Blackhawks právě vyjeli na led a radí se ve středovém kruhu.

16:30 Před začátkem tréninku Blackhawks dovádí na ledě maskoti obou týmů. A dávají si souboj v přesnosti střelby na branku.

Zaplněná O2 arena si užívá show mezi tréninky @NHLFlyers a @NHLBlackhawks. Publikum složené z velké části z malých fanoušků s nadšením skandovalo jméno kapitána @narodnitym Jakuba Voráčka a aplaudovalo Dominiku Kubalíkovi, kterého zítra čeká velká pražská premiéra v @NHL pic.twitter.com/S28FhLj7CU — Deník Sport (@DenikSport) October 3, 2019

16:28 V nájezdové minisoutěži vyhrálo Chicago 4:3.

16:20 Na střídačce se pomalu shromažďují hráči Chicaga. Ještě před tréninkem si vybraní hráči Blackhawks a Flyers zastříleli v samostatných nájezdech. Mezi nájezdníky je i Dominik Kubalík.

15:50 Trénink Philadelphie končí. Hráči odjíždějí do šaten, Voráček děkuje divákům, ti mu tleskají.

Jakub Voráček is quite the popular guy in Prague! #NHLGlobalSeries https://t.co/4MhSfNQNGQ — NHL (@NHL) October 3, 2019

15:45 Blíží se konec tréninku Philadelphie, hráči se protahují. Uprostřed je vede Jakub Voráček.

15:35 Hledistě je tiché, ale zaplněné. Prázdnější jsou jen horní tribuny. Jakub Voráček je v dobré náladě. Skupina fanoušků teď vyvolává jeho jméno "Kuuba Voráček, hej, hej, hej."

15:20 Po dvaceti minutach následuje nácvik přesilových her. Jakub Voráček naskakuje s útočníky Jamesem van Riemsdykem, Claudem Girouxem, Kevinem Hayesem a obráncem Shaynem Gostisbeherem. A Voráček naskakuje na pozici obránce.

15:00 Po rozbuslení se hráči rozdělují na útočné pětice. Jakub Voráček nastupuje s Claudem Girouxem a největší letní posilou Kevinem Hayesem. Hlediště se zatím zaplňuje pomalu, je tu hodně dětí v týmových dresech. Dorazila i další hokejová osobnost. Jaroslav Nedvěd, asistent trenéra Sparty.

14:55 Probíhá oficiální focení týmu Philadelphia Flyers za zvuků písničky We Will Rock You. Následně si hráči svlékli herní dresy a nasazují si ty treninkové.

14:45 Na poslední přípravu před pátečním zápasem se přišel podívat také trenér české reprezentace Miloš Říha.

14:30 Trénink Philadelphie startuje v 15:00, trénink Chicaga následuje v 16:45, po odchodu z ledu budou hokejisté k dispozici zástupcům médií.

14:00 Už včera vyrazili hokejisté obou týmů na zápas fotbalové Ligy mistrů Slavia - Dortmund. Více ZDE>>>

