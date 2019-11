Voráček si před nahrávkou vychutnal Gudase, asistovali i Faksa a Chlapík | iSport.cz

Obránce Mirco Mueller se snaží odstavit Bobbyho Ryana z brankoviště New Jersey

Alex DeBrincat vletěl až do branky Vegas

SOUHRN | Útočník Jakub Voráček přihrál ve středečním utkání NHL na jediný gól Philadelphie, která doma podlehla Washingtonu 1:2 po samostatných nájezdech. Kladenský odchovanec se v rozstřelu neprosadil. Radek Faksa se podílel přihrávkou na vítězství Dallasu 3:1 v Calgary. Filip Chlapík podpořil asistencí výhru Ottawy 4:2 na ledě New Jersey.

Voráček se blýskl ve 47. minutě krásnou indviduální akcí. Český útočník zavezl puk ze středního do útočného pásma, vyhnul se Radko Gudasovi a v přečíslení dva na jednoho přihrál Claudeu Girouxovi, který zblízka vyrovnal. Voráček odstartoval rozstřel, ve kterém si sice položil Bradena Holtbyho, ale bekhendovou kličku nedotáhl a přestřelil. Nájezdy rozhodl Jevgenij Kuzněcov.

VIDEO: Voráček obešel Gudase a nahrával

Faksa nejdříve trnul ve třetí třetině na trestné lavici. Český útočník obdržel za faul vysokou holí 2+2 minuty a Calgary rychle snížilo na 1:2. Druhou polovinu trestu ale Dallas ubránil a jeho výhru zpečetil při hře bez brankáře svým druhým gólem v zápase Joe Pavelski, jemuž Faksa přistrčil ve středním pásmu puk. V brance poražených dostal přednost Cam Talbot před Davidem Rittichem.

New Jersey drželo od první třetiny vedení 2:1 až do 54. minuty. Poté Chlapík zajel s pukem do útočného pásma a z rohu kluziště poslal puk na modrou čáru. Nikita Zajcev hned přihrál na levou stranu Marku Borowieckému, který vyrovnal. Dvě minuty před koncem otočil stav Jean-Gabriel Pageau, který poté ještě při hře bez brankáře zkompletoval hattrick.

VIDEO: Sestřih utkání New Jersey - Ottawa

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:19. Simmonds, 17:52. Butcher Hosté: 14:54. Pageau, 53:30. Borowiecki, 57:59. Pageau, 59:34. Pageau Sestavy Domácí: Blackwood (Schneider) – Butcher, P. K. Subban, A. Greene (C), Severson, Müller, Tennyson – Hall (A), J. Hughes, Palmieri – Zacha, Hischier, Bratt – Coleman, Zajac (A), N. Gusev – Wood, Rooney, Simmonds. Hlavní trenér: John Hynes. Hosté: C. Anderson (A. Nilsson) – Chabot, N. Zajcev, Brännström, Hainsey (A), Borowiecki (A), DeMelo – B. Tkachuk, Pageau (A), Duclair – N. Paul, White, Co. Brown – Naměstnikov, Beaudin, B. Ryan – Chlapík, Tierney, Ennis. Hlavní trenér: D.J. Smith. Rozhodčí Jake Brenk, Wes McCauley. Čároví: Travis Toomey, Vaughan Rody Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 13438 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:23. Barzal, 19:21. Beauvillier, 36:43. Beauvillier, 48:07. Brassard, 57:32. Cizikas Hosté: 20:43. Kapanen, 31:22. W. Nylander, 58:13. Holl, 59:23. Tavares Sestavy Domácí: Varlamov (Greiss) – Pulock, Pelech, Boychuk, Leddy, Mayfield, D. Toews – Eberle, Barzal, Lee – Jo. Bailey, B. Nelson, Beauvillier – Komarov, Brassard, Dal Colle – Clutterbuck, Cizikas, Johnston. Hosté: Andersen (Kaskisuo) – Ceci, Rielly, Barrie, Muzzin, Holl, Dermott – W. Nylander, Matthews, A. Johnsson – Kapanen, Tavares, Hyman – Moore, Kerfoot, I. Michejev – F. Gauthier, N. Shore, Petan. Rozhodčí McIsaac, Skilliter – Sericolo, Pancich Stadion Barclays Center, New York Návštěva 13 293 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 46:38. Giroux Hosté: 06:13. Leipsic, . Kuzněcov Sestavy Domácí: Hart (Elliott) – Niskanen, Provorov, Braun, Gostisbehere, P. Myers, Sanheim – Farabee, Giroux (C), J. van Riemsdyk – Konecny, Couturier (A), Lindblom – Voráček (A), K. Hayes, Twarynski – Pitlick, Andreoff, M. Raffl. Hosté: Holtby (Samsonov) – Carlson (A), Kempný, Gudas, Orlov, Jensen, Siegenthaler – Oshie, Bäckström (A), Ovečkin (C) – T. Wilson, Kuzněcov, J. Vrána – Pánik, Eller, Stephenson – Hathaway, Dowd, Leipsic. Rozhodčí Syvret, Rooney – Tobias, Murchison Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia Návštěva 18 159 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 49:57. Monahan Hosté: 23:22. Pavelski, 46:38. Dowling, 58:27. Pavelski Sestavy Domácí: Talbot (Rittich) – Hamonic, Giordano (C), R. Andersson, Hanifin, Brodie, Mi. Stone – E. Lindholm, Monahan (A), J. Gaudreau – Tkachuk, Backlund (A), Mangiapane – Frolík, D. Ryan, S. Bennett – Rieder, Jankowski, Lucic. Hosté: Bishop (Chudobin) – Heiskanen, Oleksiak, Lindell (A), Sekera, Hanley, Fedun – Seguin (A), Dowling, Ja. Benn (C) – Perry, Dickinson, Radulov – Gurjanov, Pavelski, Caamano – Comeau, Faksa, Cogliano. Rozhodčí Hebert, Peel – Smith, Mills Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 18 257 diváků