Škrcení a kopance? Děs v NHL roste. Bál jsem se jít na stadion, říká Švéd | iSport.cz

Chicago hrálo v pondělí proti šampionům ze St. Louis (0:4), ale osmapadesátiletý Crawford, který je asistentem trenéra Jeremyho Collitona, už u toho nebyl. Klub začal vyšetřovat incident z prosince 2006, kdy Crawford vedl Los Angeles a údajně nakopl Seana Averyho.

Jeden z nejneoblíbenějších hráčů své doby během utkání proti Nashvillu chybně střídal a Kings byli potrestáni za příliš mnoho hráčů na ledě. „Nenechal mě to odsedět, ale dal mi to sežrat,“ řekl pro New York Post. „Byl jsem zvyklý stávat opřený o střídačku a on ke mě přišel a dal mi kopanec, po kterém mi zůstal pěkný otisk,“ vzpomínal.

Chicago okamžitě vydalo prohlášení, že začalo celou událost prošetřovat, ale to by nebyl Avery, aby se neozval. Status Blackhawks okomentoval ironickou odpovědí.

„Po vyčerpávajícím vyšetřování ´Averyho situace´ jsme došli k závěru, že Marc "vrána" Crawford byl náročný kouč, který bojoval za své hráče a dal panu Averymu šanci stát se lepším hokejistou a spoluhráčem i když byl takový nezvladatelný blbec.“

After an exhausting investigation the ”AVERY REVIEW” has concluded that Mark ”The Crow” Crawford was a demanding coach who would actually fight for his players and gave Mr. Avery a great opportunity to become a better player and teammate even though he was an unmanageable ”Ass”. https://t.co/AjZjoh9lA4