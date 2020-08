ONLINE: Tampa zvládla maraton, Pastrňák s Mrázkem až dnes | iSport.cz

Hráči Columbusu se radují z gólu v osmifinále play off • Reuters

Švédský obránce Victor Hedman z Tampy Bay před prvním zápasem osmifinále play off NHL • Reuters

ONLINE | Bitva o Stanley Cup odstartovala. Do osmifinále play off NHL jako první nastoupila favorizovaná Tampa Bay proti Columbusu, katu Toronta v předkole. Lightning vyhráli až v prodloužení v 91. minutě zápasu, Joonas Korpisalo si proti nim připsal 84 zákroků! Calgary bez Davida Ritticha v bráně porazilo Calgary. Dallas bojuje s Calgary. Český brankář Petr Mrázek s Carolinou měl poprvé čelit Bostonu s Davidem Pastrňákem, Davidem Krejčím a Ondřejem Kašem v sestavě, zápas se ale kvůli průtahům mače mezi Tampou a Colubusem musel odložit. První kolo vyřazovacích bojů rovněž rozjíždí Chicago i s Dominikem Kubalíkem proti Las Vegas. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.

Hokejisté Tampy Bay zdolali Columbus v úvodním utkání prvního kola play off NHL až gólem z pátého prodloužení 3:2. Čtvrtý nejdelší zápas v historii soutěže rozhodl Brayden Point v čase 150:27. Hokejový maraton se protáhl na šest hodin, i proto byl následující duel mezi Bostonem s Carolinou odložen na středu.

Columbus, který v loňském play off Tampu Bay překvapivě vyřadil 4:0 na zápasy, dvakrát vedl. Skóre otevřel ve třetí minutě Pierre-Luc Dubois, od jehož chráničů se odrazila do branky střela Alexandra Texiera. Podobným způsobem vyrovnal zanedlouho Point. Střelou z těžkého úhlu dostal Blue Jackets znovu do vedení na konci druhé třetiny Oliver Bjorkstrand. Lightning ale opět brzy srovnali krok, z dorážky se prosadil Yanni Gourde.

Dalších devadesát minut se hrálo bez gólu, než dramatický zápas ukončil Point střelou zpoza levého kruhu pod břevno. Šlo o nejdelší utkání od roku 2000, tehdy Keith Primeau ve 153. minuty zařídil výhru Philadelphie nad Pittsburghem. Rekordně dlouhý duel svedl Montreal Maroons s Detroitem v roce 1936, jejich souboj trval 176 a půl minuty.

Calgary odstartovalo sérii s Dallasem výhrou 3:2. V brance vítězů dostal opět před Davidem Rittichem přednost Cam Talbot, který kryl 24 střel a stal se druhou hvězdou zápasu. Předčil ho jen spoluhráč Dillon Dubé, který vstřelil v úvodní třetině první dva góly zápasu. Stars v polovině utkání slepenými góly Denise Gurjanova a Jamieho Benna během devíti sekund vyrovnali, ale na trefu Rasmuse Anderssona ze 37. minuty už nenašli odpověď.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:27. B. Point, 40:23. Gourde, 150:27. B. Point Hosté: 02:39. Dubois, 39:13. Bjorkstrand Sestavy Domácí: McElhinney (Vasilevskij) – Hedman, Bogosian, McDonagh, Černák, Sergačjov, Shattenkirk – Palát, B. Point, Kučerov – Killorn, Cirelli, T. Johnson – Goodrow, Gourde, Coleman – Maroon, Stephens, Paquette. Hosté: Korpisalo (Kivlenieks) – Werenski, S. Jones, Gavrikov, D. Savard, R. Murray, Kukan – Texier, Dubois, Atkinson – Nyquist, Jenner, N. Foligno – Foudy, Riley Nash, Bjorkstrand – Robinson, Wennberg, Gerbe. Rozhodčí Dwyer, Hebert – Amell, Pancich Stadion Amalie Arena, Tampa

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:52. Gurjanov, 31:01. Ja. Benn Hosté: 10:54. Dubé, 18:02. Dubé, 36:01. R. Andersson Sestavy Domácí: Chudobin (Bishop) – J. Klingberg, Lindell (A), Heiskanen, Oleksiak, Sekera, Johns – Radulov, Hintz, Ja. Benn (C) – Seguin (A), Pavelski, Janmark – Perry, Dickinson, Gurjanov – Comeau, Faksa, Cogliano. Hosté: Talbot (Rittich) – Brodie, Giordano (C), R. Andersson, Hanifin, Forbort, E. Gustafsson – E. Lindholm, Monahan (A), J. Gaudreau – M. Tkachuk (A), Backlund, Mangiapane – Dubé, S. Bennett, Lucic – Rieder, D. Ryan, Jankowski. Rozhodčí Luxmore, Sutherland – Murray, Sericolo Stadion Rogers Place, Edmonton, AB