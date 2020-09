NHL vrcholí: Tampa Bay vs. Dallas. Jaký je program finále Stanley Cupu?

Hokejisté Tampy Bay s Ondřejem Palátem v sestavě porazili New York Islanders 2:1 v prodloužení, sérii vyhráli 4:2 na zápasy a postoupili do finále NHL. • Reuters

Hokejisté Tampy Bay s Ondřejem Palátem v sestavě porazili New York Islanders 2:1 v prodloužení, sérii vyhráli 4:2 na zápasy a postoupili do finále NHL. V boji o Stanleyův pohár, který Lightning získali naposledy v roce 2004, se střetnou s Dallasem. • Reuters

V noci na neděli odstartuje finále Stanleyova poháru mezi hokejisty Tampy Bay a Dallasu. Další tři zápasy se v Edmontonu budou konat vždy po dvou dnech. Do bojů o Stanley Cup zasáhnou i dva Češi. Jaký je program vrcholu letošní sezony NHL?

Tampa Bay i Dallas útočí shodně na druhý triumf ve Stanleyově poháru. U posledního vítězství Lightning byli v roce 2004 i dva Češi. Tým s Pavlem Kubinou a Stanislavem Neckářem v sestavě porazil ve finále Calgary 4:3 na zápasy. Ve finále byli ještě před pěti lety, kdy podlehli Chicagu 2:4 na utkání.

Stars se radovali v roce 1999, kdy zdolali Buffalo 4:2 na zápasy. O rok později ve finále podlehli v sérii s New Jersey 2:4. Do Dallasu se přestěhovali v roce 1993, předtím jako Minnesota North Stars hráli finále také v letech 1981 a 1991. Nejprve neuspěli s New York Islanders (1:4) a potom ani s Pittsburghem (2:4).

Účastníci finále Stanley Cupu 2020

Dallas Starts Tampa Bay Lightning 1967 Rok založení 1992 1x (1999) Vítězství Stanley Cupu 1x (2004) Anton Chudobin, Miro Heiskanen, Jamie Benn Současné opory Andrej Vasilevskij, Victor Hedman, Nikita Kučerov Radek Faksa Češi na soupisce Ondřej Palát, Jan Rutta Rick Bowness Trenér Jon Cooper Calgary Flames 4:2 1. kolo play off Columbus Blue Jackets 4:1 Colorado Avalanche 4:3 Čtvrtfinále Boston Bruins 4:1 Vegas Golden Knights 4:1 Semifinále New York Islanders 4:2

Program Stanley Cupu 2020

Před případným pátým duelem nebudou mít týmy volný den a nastoupí k němu v noci ze soboty na neděli, tedy 24 hodin po úvodním vhazování čtvrtého souboje. Další možné souboje jsou naplánované opět po dvou dnech, nejpozději bude nový šampion korunován ve čtvrtek 1. října ráno středoevropského času. Kromě úvodního finále se všechny zápasy hrají od 2:00 SELČ.

Češi ve finále NHL

K 26 českým vítězům Stanleyova poháru letos přibude další. Rozhodl o tom čtvrteční postup hokejistů Tampy Bay do finále přes New York Islanders. Lightning budou bojovat o triumf s Dallasem. Mezi tahouny Tampy Bay patří útočník Ondřej Palát a v kádru je i obránce Jan Rutta. Ten ale potřebuje k tomu, aby byl oficiálně řazen v případě úspěchu floridského týmu mezi držitele poháru, nastoupit alespoň jednou ve finále.

V základní části totiž Rutta sehrál jen 33 utkání. Nesplňuje tak kritérium alespoň poloviny odehraných zápasů, a to ani v nedokončené dlouhodobé soutěži, v které Tampa Bay absolvovala 70 duelů. Rutta nastoupil 5. srpna v druhém duelu o nasazení do play off proti Bostonu, od té doby je vinou nespecifikovaných zdravotních potíží mimo hru.

Za Dallas nastupuje pravidelně útočník Radek Faksa. Jen na dálku sleduje cestu Stars obránce Roman Polák, který se z rodinných důvodů rozhodl letní dohrávku NHL neabsolvovat a stal se kapitánem extraligových Vítkovic. Nicméně v základní části sehrál 41 z 69 utkání Dallasu.

Přehled českých vítězů Stanley Cupu