Inventura NHL podle deníku Sport. Český MVP je jasný: králem je Pasta!

Nejužitečnější Češi v NHL podle deníku Sport

Celkové pořadí 1. David Pastrňák (Boston) 40 bodů 2. Ondřej Palát (Tampa Bay) 35 bodů 3. Dominik Kubalík (Chicago) 33 bodů 4. David Krejčí (Boston) 26 bodů 5. Jakub Voráček (Philadelphia) 18 bodů 6. Pavel Francouz (Colorado) 16 bodů 7. Jakub Vrána (Washington) 15 bodů 8. Radek Faksa (Dallas) 14 bodů 9. Filip Hronek (Detroit) 10 bodů 10. Michal Kempný (Washington) 5 bodů Jan Rutta (Tampa Bay) 5 bodů 12. Tomáš Hertl (San Jose) 2 body 13. Martin Nečas (Carolina) 1 bod

Jak vznikalo pořadí

Čtyři hokejoví redaktoři deníku Sport sestavili svůj žebříček top10 nejužitečnějších hokejistů. Při hodnocení brali v potaz výkony jak v základní části, tak v play off. Za první místo získal hráč 10 bodů, za druhé místo 9 bodů, až sestupně dolů za desáté místo 1 bod.

Pavel Ryšavý 1. David Pastrňák (Boston) 2. Ondřej Palát (Tampa Bay) 3. Dominik Kubalík (Chicago) 4. Pavel Francouz (Colorado) 5. David Krejčí (Boston) 6. Jan Rutta (Tampa Bay) 7. Radek Faksa (Dallas) 8. Filip Hronek (Detroit) 9. Jakub Voráček (Philadelphia) 10. Jakub Vrána (Washington)

Na prvním místě není co řešit. Jenom blázen by do týmu nechtěl Davida Pastrňáka, jednoho z nejlepších ofenzivních hráčů současné NHL. Ondřej Palát pak v play off zase ukázal, že je víc než jenom pracant a dříč. Poslední dva roky jsem se bál, že začíná padat někam mezi hráče, kteří jsou důležití pro tým, ale nedělají body. Je dobře, že ve Stanley Cupu ukázal, jak tohle dovede spojit. A věřím, že kdyby nebyl Pavel Francouz v play off zraněný, dostal se do Top 3, s fit gólmanem by šlo Colorado přes Dallas do finále. Do výběru se mi vešel i obránce Jan Rutta, ne kvůli tomu, že vyhrál Stanley Cup, ale proto, jak na sobě dovede pracovat. Kdysi byl na hraně chomutovské sestavy, když v klubu bláznili a nakupovali veterány se jménem. Teď, když je zdravý, je ideální volbou vedle švédského zadáka Victora Hedmana, nejlepšího hráče play off.

Pavel Bárta 1. David Pastrňák (Boston) 2. Ondřej Palát (Tampa Bay) 3. Dominik Kubalík (Chicago) 4. Jakub Voráček (Philadelphia) 5. David Krejčí (Boston) 6. Jakub Vrána (Washington) 7. Michal Kempný (Washington) 8. Filip Hronek (Detroit) 9. Tomáš Hertl (San Jose) 10. Radek Faksa (Dallas)

David Pastrňák byl coby spolumajitel ceny pro nejlepšího střelce NHL jasná jednička. Ke hvězdným výšinám spěje Dominik Kubalík, poprvé v kariéře třicetigólový. Ondřej Palát je hráč do velkých zápasů. S 11 góly třetí nejlepší střelec play off, v lajně s Kučerovem a Pointem zářil. Jakub Voráček pro Flyers pořád znamená víc, než jsou mnozí ochotni připustit. V play off předváděl, jaký je lídr. Tichý zabiják a geniální tvůrce David Krejčí je prostě jistota. Vránových 25 zásahů byl třetí nejlepší výkon ve Washingtonu, přitom na ledě strávil v průměru o pět minut míň než Ovečkin. Michal Kempný se umístil těsně za první desítkou ligy v plus/minus a přežil čistky v obraně Capitals. Filip Hronek byl v +/- třetí od konce, ale Detroit v něm může najít svého Johna Carlsona. Tomáš Hertl ve 48 zápasech posbíral stejně bodů jako Martin Nečas v 64, ale měl taky výrazně lepší icetime. Radek Faksa dostal jako nepostradatelný dělník ledu přednost před všemi ostatními, včetně brankářů.

Ondřej Kuchař 1. David Pastrňák (Boston) 2. Dominik Kubalík (Chicago) 3. Ondřej Palát (Tampa Bay) 4. David Krejčí (Boston) 5. Jakub Vrána (Washington) 6. Radek Faksa (Dallas) 7. Jakub Voráček (Philadelphia) 8. Pavel Francouz (Colorado) 9. Filip Hronek (Detroit) 10. Martin Nečas (Carolina)

První flek? Bez debat. I když se Davidu Pastrňákovi s Bostonem play off nepovedlo, král střelců celé NHL musí být i králem Čechů. Na druhé místo jsem posunul Dominika Kubalíka, který při své debutové sezoně v lize hned pokořil metu třiceti branek. I v nejlepší soutěži světa potvrdil výjimečný střelecký instinkt. Za normálních okolností by teď jednal o obří smlouvě, vinou krize je ale její výše otázkou. Bronz má u mě Ondřej Palát, který si ještě teď užívá oslavy Stanley Cupu. Jeho 11 gólů v cestě za Pohárem bylo úžasným počinem. Za ním je další stále hodně nedoceněný hráč David Krejčí, jenž v klíčové fázi ročníku znovu výkonnostně rozkvetl. V dalším pořadí už to pro mě bylo dost vyrovnané. Do desítky se například dostal jen jediný brankář - Pavel Francouz, a jediný obránce – Filip Hronek. Nedostalo se na šampiona Jana Ruttu, Michala Kempného nebo Tomáše Hertla. Kdo by to byl před sezonou řekl, že?

Jan Denemark 1. David Pastrňák (Boston) 2. Ondřej Palát (Tampa Bay) 3. Dominik Kubalík (Chicago) 4. David Krejčí (Boston) 5. Pavel Francouz (Colorado) 6. Jakub Voráček (Philadelphia) 7. Radek Faksa (Dallas) 8. Jakub Vrána (Washington) 9. Filip Hronek (Detroit) 10. Michal Kempný (Washington)

I přes úspěch Ondřeje Paláta s Tampou bylo první místo předplacené. Pro výsledky Bostonu je postava Davida Pastrňáka životně důležitá a český MVP je podle mě jasný. Na třetí příčku vybírám Dominika Kubalíka, který se stal třetím nejlepším nováčkem ligy, a jeho pětibodová show v play off přepsala historické statistiky. Pavel Francouz je v nejlepší pětce, protože bez něj by se hvězdami napěchované Colorado mohlo se sezonou kvůli zraněním rozloučit už v základní části. Zajímavým jménem v seznamu může být Radek Faksa. Na sedmé místo u mě vyletěl díky výkonům ve vyřazovací fázi, protože si troufnu tvrdit, že bez jeho přičinění by se Dallas přes první kola nedostal. Rodák z Opavy byl výtečný v bránění nejlepších formací soupeře, což se ukázalo jako klíčové v sériích s Coloradem a Calgary. V dalších letech čekám razantní skok vzhůru od Filipa Hronka, pokud Detroit vhodně posílí.

Speciální kategorie

Nejlepší Čech nad 30 let

DAVID KREJČÍ (Boston)

Jeho čas přichází hlavně v bitvách o všechno. Zase se to potvrdilo. David Krejčí vytáhl Bruins z bryndy v sérii s Carolinou, když se tým soužil bez Davida Pastrňáka. Čtyřiatřicetiletý centr se pasoval do hlavní role a zařídil postup. Zdaleka nepatří do zboží s prošlým datem spotřeby. Tím spíš, když mu vedení klubu na křídlo přivedlo Ondřeje Kašeho, s kterým by si mohl skvěle rozumět.

Nejlepší hráč do 23 let

MARTIN NEČAS (Carolina)

Konečně to přišlo! Po dvou sezonách na farmě se brněnský odchovanec prokousal do prvního týmu. A kdyby jen to, stal se důležitým článkem Caroliny. Zesílil, adaptoval se na křídle a začal sbírat body. Navíc působí v týmu, kde se v následujících letech očekává frontální útok na Stanley Cup. Mladý celek ještě nedosáhl svého maxima a společně s týmovými výsledky poroste i Martin Nečas.

Nejlepší moment

KUBALÍKOVA SHOW 2+3

Neskutečný večer. Úvodní duel předkola play off mezi Chicagem a Edmontonem pro sebe ukradl Dominik Kubalík. Nasbíral v něm pět bodů za dvě branky a tři asistence a významně postrčil svou partu vstříc postupu přes favorizované Oilers. Český útočník Blackhawks navíc bodovým ziskem vytvořil nový rekord pro debutanta v play off. Tady se sluší jen smeknout klobouk!

Nejlepší gólman

PAVEL FRANCOUZ (Colorado)

Pavel Francouz dostal první pořádnou šanci a hned jí využil. Colorado během základní části ničila četná zranění, včetně brankářské jedničky Philippa Grubauera. Český maskovaný muž ale ukázal, proč mu generální manažer Avalanche Joe Sakic tak důvěřoval. „Frankie nám zachránil sezonu,“ prohlásil například kapitán Gabriel Landeskog. Víc netřeba dodávat.

Největší zklamání

MICHAEL FROLÍK (Calgary/Buffalo)

Sezona 2018/19 mu v zámoří sedla. Šestnáct branek a poctivá práce do obrany. V Calgary si mnuli ruce. Michael Frolík měl před sebou poslední rok smlouvy, a tak se čekala bodová jízda. Jenže uplynulý ročník, to bylo z jeho strany trápení. Nemohl se chytit a nepomohl mu ani následný přesun do Buffala. Čtrnáct bodů je před následujícím vyjednáváním o případném novém kontraktu málo.