Myšák se na tři roky upsal Montrealu! Čekalo se i na dohodu s IIHF

Útočník Jan Myšák podepsal smlouvu s Montrealem Canadiens. Litvínovský odchovanec a kapitán české dvacítky na letošním juniorském šampionátu uzavřel s klubem NHL tříletý kontrakt, jenž mu přinese v průměru přes 850 tisíc dolarů za sezonu včetně podpisového bonusu, čímž se blíží maximální hodnotě nováčkovské smlouvy. Je to další krok za splněním jeho snu.

„Pro Honzu je to velký úspěch a ocenění jeho tvrdé práce a maximálního profesionalismu, který se v jeho věku moc často nevidí. Zároveň to pro něj znamená další impuls k tomu, aby na sobě pracoval a snažil se časem prosadit do NHL,“ uvedl Myšákův zástupce Michal Sivek z agentury Eurohockey Services.

Myšák byl v minulém roce nejvýše draftovaným Čechem, Canadiens si ho vybrali ve druhém kole jako 48. v celkovém pořadí, přičemž byl jejich třetí volbou. Talentovaný útočník působil část minulé sezony v týmu Hamilton Bulldogs z OHL, nový ročník i kvůli odstávce kanadských juniorských soutěží zahájil v Litvínově.

Pardubice - Litvínov: Jan Myšák nastartoval brusle a vstřelil svůj první extraligový gól, 0:1

Za Vervu stihl 11 zápasů, připsal si jednu asistenci. Debutoval v české seniorské reprezentaci, na přelomu roku dovedl coby kapitán českou dvacítku do čtvrtfinále mistrovství světa. V pěti zápasech měl bilanci 2+1. Po šampionátu zůstal v Kanadě a za farmu Laval Rocket v AHL sehrál 13 utkání, v nichž vstřelil dvě branky.

Nováčkovský kontrakt pro Myšáka znamená další posun k tomu, aby se mohl prosadit do NHL a třeba jednou i navázal na litvínovské legendy, které v ní působily.

Podpis trochu oddálily velikonoční svátky a jednání o dohodě s NHL. „Smlouva by se podepsala i dřív, jenže se čekalo na prodloužení spolupráce mezi zámořskou ligou a IIHF, potažmo českým svazem, o další rok. Její dořešení bylo klíčové,“ dodal Michal Sivek.