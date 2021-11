NHL ONLINE: Chicago po vyhazovu koučů hostí Preds. Detroit proti Vegas

Noční hokejový program nabízí pět zápasů NHL i s českými hráči v akci. Filipové Hronek a Zadina v dresu Detroitu hrají doma proti Las Vegas. Chicago s Dominikem Kubalíkem v sestavě čelí doma Nashvillu poté, co byli vyhozeni všichni trenéři v čele s Jeremym Collitonem. Anaheim hostí St. Louis. New York Islanders hrají na hřišti Minnesoty. Od 4:00 se Dallas Stars, v jehož sestavě nechybí Radek Faksa, pouští do zápas s Vancouverem. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.