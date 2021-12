Montrealské domino. Bergevin skončil jako unavený člověk, humor ho přešel

Necelých pět měsíců poté, co Canadiens ve finále Stanley Cupu podlehli Tampa Bay Lightning, zůstal jejich boss bez práce. Domino spustil minulý pátek asistent generálního manažera Scott Mellanby. Odstoupil poté, co se dozvěděl, že ho nepovýší do pozice GM a nedostane ani místo ředitele pro hokejové operace, ačkoli o tom už jednal s majitelem a prezidentem klubu Geoffem Molsonem. Záhy věci nabraly rychlý spád.

Do 24 hodin vyklízeli kanceláře Bergevin, jeho další zástupce a dlouholetý šéf skautingu Trevor Timmins a viceprezident Paul Wilson, který svou údajně neobratnou prací ve funkci šéfa PR a komunikace nezískal organizaci mnoho přátel. Vedením klubu byl pověřen Jeff Gorton, který v květnu skončil coby generální manažer New York Rangers. V nově vytvořené funkci ředitele hokejových operací bude jeho prvním úkolem najít Bergevinova nástupce.

Vyhazovem manažera a jeho spolupracovníků vyvrcholil bouřlivý rok, v němž se Canadiens navzdory nevalným výsledkům prodrali v minulé sezoně do play off, tam vyřadili favorizované Toronto, poradili si s Winnipegem a zdolali i silné Vegas. Po 28 letech postoupili do finále Stanley Cupu, až v něm podlehli Tampě. Po největším úspěchu od triumfu z roku 1993 následoval zase rychlý sešup. Důsledek nepřízně osudu, špatných rozhodnutí i mizerné hry.

Dva týdny po play off klub oznámil, že kapitán Shea Weber zůstane na neurčito mimo hru, dokonce se možná už nevrátí. Bouři rozpoutal draft NHL, v němž Canadiens vzali jako dvou první volbu Logana Maillouxe, obránce zapleteného ve Švédsku do skandálu, kdy tajně vyfotil mladou ženu při sexuálním aktu a snímky sdílel online. Nejtěžší úder znamenal nástup Careyho Price do asistenčního programu NHL. Po 30 dnech se hvězdný gólman vrátil s tím, že má problém s návykovými látkami a dá přednost zdraví a blahu rodiny. Zatím není známo, kdy se vrátí.

Bez opor Price a Webera se Canadiens od začátku ročníku trápili. Pár hodin před vyhozením Bergevina vyhráli teprve šestý zápas z třiadvaceti, do nichž do té doby nastoupili. „Jsem hrdý na odkaz, který v organizaci zanechávám. Tým je mnohem lepší, než ukazují výsledky, a jsem přesvědčen, že moji nástupci se této výzvě dokážou postavit,“ uvedl 56letý Bergevin, který v roce 2012 jako GM nahradil Pierra Gauthiera a k jehož největším úspěchům vedle tažení letošním play off patřil postup do finále Východní konference v roce 2014. Po sezoně měla Bergevinovi skončit smlouva. Nakonec se musel oprávněně ptát, jestli v klubu přežije do dalšího týdne.

Jmenování Američana Gortona spustilo vlnu reakcí na sítích. Jinak vysoce uznávaný odborník hovoří jen anglicky a to je pro frankofonní provincii Quebec velice citlivé téma. Klub však dal včas najevo, že hledá generálního manažera, který zvládá oba jazyky. Znalost francouzštiny byla pomocným, nicméně důležitým kritériem, neboť lidé nejen v Montrealu jsou na tohle vysazení.

Gorton pracoval čtrnáct let pro Boston a zhruba stejně dlouho pro Rangers, z toho šest let jako generální manažer. Skončil, jakmile se v květnu klub rozešel s prezidentem Johnem Davidsonem. Začal komentovat pro NHL Network, než Canadiens dostali povolení s ním mluvit.

Scott Mellanby byl Bergevinovou pravou rukou. Proslýchalo se, že by se mohl stát jeho nástupcem. Molson mu nabídl funkci prezidenta pro hokejové operace s tím, že generálním manažerem se stane člověk, který umí obě řeči. Jakmile se obrátil na Gortona, Mellanby odstoupil. Do okruhu kandidátů na pozici GM patří Mathieu Darche, asistent Juliena BriseBoise v Tampě. Dalším může být Martin Madden, asistent GM Anaheimu, který pochází z Quebeku. Mluví se rovněž o osobnostech jako Martin Brodeur, Vincent Damphousse, Roberto Luongo či Patrick Roy.

I mezi Bergevinovými největšími zastánci převládl názor, že už byl přetažený a vyhořelý. A že uzrál čas na změnu. „Nebudete asi překvapeni, když řeknu, že to nebyla dlouhá, tiše plynoucí řeka a že jsem občas měl pocit, jako bychom žili v televizní show,“ uvedl ve svém prohlášení.