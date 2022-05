SESTŘIHY: Kämpf a Kaše pomohli Torontu zničit Tampu, Carolina přejela Boston

Auston Matthews otevřel skóre proti Detroitu kličkou do bekhendu • Profimedia.cz

Hokejový útočník Ondřej Kaše si připsal dvě asistence a jeho spoluhráč David Kämpf skóroval v oslabení při výhře Toronta 5:0 nad Tampou Bay v úvodním zápase 1. kola play off NHL. V dresu obhájců vyšel Ondřej Palát bodově naprázdno a Jan Rutta se pobil. Carolina i díky asistenci Martina Nečase zdolala Boston 5:1. Za poražené patřil David Pastrňák s pěti střelami k nejaktivnějším hráčům, ale neprosadil se.

Kaše, který kvůli otřesu mozku nehrál od 20. března, asistoval v 19. minutě u první branky utkání. Český útočník posunul puk na modrou čáru, odkud Jake Muzzin propálil vše, co mu stálo v cestě. Toronto přidalo v prostřední části tři góly. Nejdříve se prosadil Auston Matthews a poté udeřil ze sólového úniku Kämpf, který využil zaváhání Victora Hedmana na útočné modré čáře a porazil jej ve sprinterském souboji o puk.

Skóre uzavřel Matthews do odkryté branky, když gólman Andrej Vasilevskij nezpracoval dobře u zadního mantinelu nahození Kašeho. Za stavu 5:0 se strhla v 51. minutě hromadná strkanice všech hráčů na ledě, kterou odstartoval Wayne Simmonds nárazem Rutty na mantinel. Český bek se poté pošťuchoval s Colinem Blackwellem, než se pustil do souboje s Morganem Riellym. Rutta měl po pádu na led krvavý šrám na čele a zamířil do kabin.

Na první gól se v Carolině čekalo až do 37. minuty, poté se v krátkém sledu zapsali mezi střelce Seth Jarvis a Nino Niederreiter, jemuž asistoval Nečas. Boston snížil na začátku třetí třetiny trefou Taylora Halla, ale domácím vrátil brzy dvoubrankové vedení Teuvo Teräväinen. V závěru ještě zvýrazili triumf Hurricanes Vincent Trocheck a Andrej Svečnikov.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36:28. Jarvis, 38:38. Niederreiter, 47:02. Teräväinen, 56:59. Trocheck, 57:59. Svečnikov Hosté: 42:53. Hall Sestavy Domácí: Raanta (Kočetkov) – DeAngelo, Slavin (A), Pesce, Skjei, Cole, B. Smith – Jarvis, Aho, Svečnikov – Teräväinen, Trocheck, Domi – Fast, Staal (C), Niederreiter – Nečas, Kotkaniemi, Martinook (A). Hosté: Ullmark (Swayman) – McAvoy, Lindholm, Carlo, Grzelcyk, Clifton, Forbort – DeBrusk, Bergeron (C), Marchand (A) – Pastrňák (A), Haula, Hall – C. Smith, Coyle, Frederic – Lazar, Nosek, N. Foligno. Rozhodčí T. Luxmore, K. Pollock – M. MacPherson, A. Smith. Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 18 680 (vyprodáno) diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:19. Muzzin, 26:18. Matthews, 29:27. Kämpf, 36:39. Marner, 48:16. Matthews Hosté: Sestavy Domácí: Campbell (Källgren) – Ljubuškin, Rielly (A), Liljegren, Giordano, Brodie, Muzzin – Marner (A), Matthews, Kerfoot – Kaše, Tavares (C), Michejev – Engvall, Kämpf, Nylander – Simmonds, Blackwell, Clifford. Hosté: Vasilevskij (Elliott) – Rutta, Hedman, Černák, McDonagh (A), Foote, Sergačjov – Kučerov, Stamkos (C), Palát – Cirelli, Point, Hagel – Paul, Colton, Killorn (A) – Perry, Bellemare, Maroon. Rozhodčí O’Rourke, Pochmara – Cherrey, Suchánek Stadion Scotiabank Arena, Toronto Návštěva 19 338 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 06:17. Perron, 15:56. O'Reilly, 36:30. Perron, 52:34. Perron Sestavy Domácí: Fleury (Talbot) – Spurgeon (C), Middleton, Dumba (A), Brodin, Kulikov, Merrill – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Boldy, Gaudreau, Fiala – M. Foligno (A), Eriksson Ek, Greenway – Duhaime, Jost, Deslauriers. Hosté: Husso (Binnington) – Parayko (A), Leddy, Faulk, Krug, Bortuzzo, Mikkola – Perron, O'Reilly (C), Saad – Tarasenko (A), Thomas, Bučněvič – Kyrou, Schenn, Barbašev – N. Walker, Bozak, Toropčenko. Rozhodčí Kelly Sutherland, Jake Brenk. Čároví: Brandon Gawryletz, Kiel Murchison Stadion Xcel Energy Center, St. Paul Návštěva 19053 diváků