NHL ONLINE: Deset zápasů, Gudas se rve o play off. V akci i Nečas či Chytil

Pavel Zacha pomohl dvěma góly porazit bývalý tým New Jersey • ČTK / AP / Michael Dwyer

Základní část NHL jde do finále, naprosté většině klubů už zbývá odehrát jen dvě nebo tři utkání. V noci z pondělí na úterý je na programu deset zápasů, ve kterých bojují i čeští hokejisté. Florida s Radkem Gudasem se ještě rve o play off, doma hostí v důležité bitvě Toronto. Detroit hraje s Dallasem, Dominik Kubalík tak čelí Radku Faksovi. V akci je i Carolina s Martinem Nečasem či New York Rangers, kde nastupuje Filip Chytil. ONLINE přenosy ze všech duelů sledujte na iSport.cz!