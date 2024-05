Panthers se sápou po finále. Chytil se vrátil, ale na Manhattanu vládlo ticho

Florida Panthers umějí vyhrávat vyrovnané zápasy. A tak po roce a potřetí ve své historii mají nakročeno do finále Stanley Cupu. K postupu jim schází jediná výhra. Ve čtvrtečním utkání finále Východní konference zvítězili na ledě New York Rangers 3:2 a stejným poměrem vedou v sérii. „Kočky“ v pátém dějství prohrávaly, v polovině třetí části však strhly vedení na svou stranu. Gólem a asistencí přispěl k vítězství Sam Bennett.

Čtvrtek byl v centru New Yorku ve víru událostí. Hokejoví Rangers se v domovské Madison Square Garden snažili přiživit naději na zisk prvního Stanley Cupu po 30 letech. Ceny vstupenek na pátý zápas vyšplhaly u překupníků až na 4000 dolarů (asi 91 tisíc korun). O pár hodin dřív nedaleko odtud shledala porota bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby kvůli falšování podnikatelských záznamů.

Panthers na Manhattanu dopadli výrazně líp než někdejší vládce Bílého domu. „Moc dobře víme, jak chceme hrát. Tentokrát nám ale trvalo dvě třetiny, než jsme se k tomu dopracovali,“ hodnotil trenér hostů Paul Maurice. „V mnoha ohledech to bylo zvláštní utkání. První třetina nám nevyšla podle představ, postupně jsme se však zlepšovali. Ve třetí části jsme zjednodušili hru, což se ukázalo jako klíčové,“ dodal.

Série je neskutečně vyrovnaná, víc než 95 procent času bylo skóre maximálně o jeden gól. Poslední čtyři duely finále Východní konference skončily nejtěsnějším rozdílem. Oproti předchozím třem se však nemuselo prodlužovat. Nerozhodný stav prolomil Anton Lundell v čase 49:38, vítězství pečetil trefou na 3:1 do opuštěné branky Sam Bennett necelé dvě minuty před koncem.

Jeho gól byl taky hodně důležitý, neboť Alexis Lafreniere 49 sekund před koncem dostal Rangers ještě na dostřel. Víc už nestihli a v MSG zavládlo hrobové ticho. S výjimkou několika jásajících fanoušků v červených dresech Cats.

Šestý zápas se hraje v noci na neděli v Sunrise na Floridě. „Soustředíme se vždycky jen na další utkání, to jediné nás zajímá. Už teď myslíme na zápas číslo šest doma. Jsme velmi koncentrovaní a klidní. Vstupy do utkání jsme neměli zrovna excelentní a podle našich představ. Ale zdá se, že jak zápas pokračuje, jsme pořád lepší. Stále však máme co řešit,“ pravil Bennett. „Byla to z naší strany povedená bitva. Hráli jsme opravdu dobře a jsme šťastní za vítězství. Teď už myslíme jen na další duel,“ přidal se kapitán Aleksander Barkov.

Brankář Sergej Bobrovskij chytil 25 střel, jenže dalších dvacet zblokovali spoluhráči před ním, protože přední linie Rangers pálila jak o život. Panthers opět slavili úspěch houževnatou hrou. Jejich naděje pohání i vynikající oslabení. Z třinácti přesilovek newyorského celku v sérii dostali jeden gól, z 32 v celém play off inkasovali dvakrát.

Do sestavy newyorských Blueshirts se vrátil Filip Chytil, který v předchozím utkání zůstal na tribuně. Hrál 10 a půl minuty a jednou vystřelil na branku. Teď je jeho tým na pokraji vyřazení a Florida na nejlepší cestě podruhé za sebou postoupit do finále Stanley Cupu. Historie nahrává Cats. Mužstvo, které za stavu 2:2 urvalo pátý duel, vyhrálo v 79 procentech případů celou sérii. Cats tedy po nástupu ve třetí třetině na Manhattanu drží volant osudu ve svých rukou.

Finský mladík Lundell je ve 22 letech vycházející hvězdou. Panthers dodal potřebnou jiskru. V play off se střelecky prosadil potřetí a připsal si dohromady 11 bodů. Z toho sedmkrát měl prsty v rozhodujícím, vítězném nebo vedoucím gólu. „Vůbec netuším, jak dobrý může být. Ale to se teprve dozvíme,“ vyprávěl Paul Maurice.

Ještě než Lundell otočil skóre, ocitl se ve dvou slibných šancích. Jenže neproměnil. Ke gólu pomohl i Vladimir Tarasenko, který mu před útočnou modrou přistrčil puk, vyrazil k bráně, čímž na sebe stáhl obránce a ještě stínil gólmanu Igoru Šesťorkinovi. „Makali jsme opravdu tvrdě. Ale musíme zvítězit ještě jednou,“ uvedl Lundell.