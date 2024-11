Hronek šest týdnů mimo, Vancouver řeší, jak ho nahradí. Ve hře i Jiříček

Vancouver v poslední minutě středečního zápasu NHL v Pittsburghu prohrával 4:5. Filip Hronek se ocitl hluboko v útočném pásmu. Za brankou domácích se zmocnil puku, načež do něj strčil obránce Jack St. Ivany. Pravým ramenem vrazil do mantinelu a s bolestivou grimasou upadl. Český bek byl důležitou postavou týmu, na ledě zvládal velké porce. Proti Penguins odehrál přes 25 minut, teď může s vykloubeným ramenem chybět šest týdnů.

Není to poprvé, co si Filip Hronek poškodil rameno. S podobným zraněním už do Vancouveru přišel po výměně z Detroitu během sezony 2022/23. Canucks ho po čtyřech sehraných zápasech dali na zbytek ročníku do odstávky, aby měl čas se zotavit. Není jisté, zda i tentokrát má problém se stejným ramenem jako tehdy. Nicméně délka jeho nepřítomnosti se odvíjí od závažnosti zranění. Žádné další podrobnosti však zveřejněny nebyly. „Nějakou dobu bude mimo hru,“ napsali na webu Daily Faceoff. Možná až do poloviny ledna.

Dost na tom, že Canucks po 23 minutách hry prohrávali na ledě jednoho z nejslabších celků NHL o čtyři branky a ztrátu už nedotáhli. Ke krátkodobé ostudě se přidala mnohem citelnější ztráta s dlouhodobými následky. Pro Vancouver je to hodně špatná zpráva. Obrana vypadala prořídle už před zranění klíčového beka. Nahradit Hronka bude velmi složité, může se spustit efekt domina.

V letošní sezóně tolik nepřispíval do ofenzivy jako v minulém ročníku, kdy se zastavil na 48 bodech (5+43). Měl našlápnuto na nějakých 35. V mužstvu však měl druhý nejvyšší icetime, v průměru 23:36 minuty na zápas. A především hrál důležitou roli v tom, jak pomáhal dominovat Quinnu Hughesovi, se kterým nastupoval ve dvojici.

I bez Hronka mají Canucks čtyři pravé obránce, nicméně nabídka se jeví chudě: Tyler Myers, Noah Juulsen, Vincent Desharnais a Mark Friedman, jehož vytáhli z farmy. Na levé straně obrany Canucks však zeje za Quinnem Hughesem ještě větší díra. Spíš se dá říct, že po Hronkově zranění jim zůstal pouze jeden plnohodnotný zadák do horní čtyřky. A tím je právě jejich kapitán a poslední vítěz Norris Trophy.

Omezené možnosti kvůli vysoké ceně

Hronkovo zranění může Vancouver donutit i k výměně. Canucks tento krok odkládali, aby získali víc prostoru pod platovým stropem. Výpadek důležitého beka ovšem může chod událostí uspíšit. I tady se mluví o Davidu Jiříčkovi, šestce draftu 2022, který je velký pravák s potenciálem stát se obráncem do prvního páru. Vzhledem k tomu, že Canucks potřebují zaplnit pravou stranu obrany, mohl by český mladík okamžitě dostat čas na ledě, jaký mu v Columbusu upírali. Problémem však jsou právě omezené možnosti klubu vzhledem k vysoké ceně.

Podle informací místní stanice CHEK TV se Canucks o Jiříčka zajímali. „Bylo však řečeno, že na něj nejsou prostředky,“ hlásil reportér Rick Dhaliwal. Požadavky Blue Jackets jsou údajně vysoké a začínaly by prý u nejlepšího perspektivního obránce Toma Willandera.

Nabízí se i jiné možnosti. Marcus Pettersson z Pittsburghu je levák, ale hrál na pravé straně. Na trhu se můžou objevit jména jako Jacob Trouba, Ivan Provorov, Cam Fowler, Rasmus Ristolainen, Will Borgen, Mike Matheson nebo Bowen Byram. Pak jsou tady volní obránci bez kontraktu v NHL jako Mark Giordano, John Klingberg nebo Kevin Shattenkirk, který však zvažuje konec kariéry.

Možná, že příležitost hrát za tým, který se může ucházet o Stanley Cup a vedle pravděpodobně nejlepšího obránce ligy, by mohla být pro veterána jako Giordano natolik interesantní, že přijme jednoletou smlouvu za menší peníze. Přinejmenším by šlo o lacinější způsob, jak vyřešit složitou situaci po zranění Hronka.