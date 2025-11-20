Předplatné

Davis Cup ONLINE: Španělsko - Česko 1:1. Komplikace! Lehečka prohrál, rozhodne čtyřhra

Jiří Lehečka v zápase s Jaume Munarem
Jiří Lehečka v zápase s Jaume MunaremZdroj: Profimedia.cz
Jiří Lehečka v zápase s Jaume Munarem
Jiří Lehečka v zápase Davis Cupu se Španělskem
Tomáš Berdych s Jiřím Lehečkou během zápasu
Emoce Jakuba Menšíka v daviscupovém duelu se Španělskem
Emoce Jakuba Menšíka v daviscupovém duelu se Španělskem
Emoce Jakuba Menšíka v daviscupovém duelu se Španělskem
Jakub Menšík v zápase Davis Cupu proti Španělsku
10
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Davis Cup
Vstoupit do diskuse (1)

Čeští tenisté bojují se Španělskem o postup do semifinále Davisova poháru. Na tvrdém povrchu v Boloni odehrál skvěle první zápas Jakub Menšík. Ten porazil dvojku soupeře ve dvou setech a dal českému výběru kapitána Tomáše Berdycha vedení. To ale ztratil v souboji jedniček s Jaume Munarem rovněž ve dvou setech Jiří Lehečka. O postupujícím tak rozhodne čtyřhra, kterou můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.

Davis Cup 2025

LIVE
Stav série: 0:1
054276Detail
LIVE
Stav série: 1:1
266034Detail
LIVE
Stav série: 1:1
--Tipsport2.321.61Detail

Dvacetiletý Menšík porazil 89. hráče světa Carreňa za hodinu a 39 minut. Zdolal ho i ve druhém letošním utkání a navázal proti němu na lednový triumf z Aucklandu. Dnes mu pomohlo i 20 es.

Vítěz letošního turnaje Masters v Miami Menšík sice přišel v sedmé hře první sady o servis, vzápětí ale dokázal soupeře brejknout i on. Rozhodla koncovka, v níž český tenista nejprve udržel game na 6:5 a posléze si při Carreňově podání vypracoval tři setboly. Ten poslední proměnil.

Ve druhém setu už Menšík nepovolil soupeři jediný brejkbol. V šestém gamu sice dvě možnosti na prolomení Carreňova podání nevyužil, za stavu 5:4 se ale na příjmu dostal do vedení 40:15 a hned první mečbol zužitkoval.

Vstoupit do diskuze (1)

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů