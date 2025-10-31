Předplatné

NHL ONLINE: Nečas s novou smlouvou čelí v atraktivním čase Hertlovi z Vegas

Video placeholder
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Tři zápasy nabízí na startu víkendu NHL. A ten první v atraktivním čase! S novou smlouvou v kapse hrající Martin Nečas čelí se svým Coloradem krajanovi Tomáši Hertlovi v dresu Vegas. V noci pak přivítá Washington Islanders, Češi v barvách Anaheimu se představí proti Detroitu. Všechny přenosy sledujte ONLINE na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--
Sledujte on-lineLIVE
--
Sledujte on-lineLIVE
--
Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh12802244:3118
2Montreal11440340:3316
3Devils11710341:3516
4Detroit11620339:3416
5Carolina10430340:3014
6Flyers10331330:2413
7Ottawa12421545:4713
8Washington10510427:2212
9Columbus10420435:3112
10Tampa11322431:3112
11Rangers12412528:2912
12Boston13420743:4712
13Buffalo11403433:3511
14Florida11501527:3111
14Toronto11321538:4211
16Islanders10401534:399
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Winnipeg11710340:2816
    2Colorado11604141:3016
    3Utah11620340:3016
    4Vegas10513137:2815
    5Dallas11512330:3214
    6Kings12234336:4014
    7Seattle Kraken10323228:2913
    7Edmonton12413438:3913
    9Chicago11412436:3212
    10Vancouver12330633:3612
    11Anaheim9321332:3111
    12Nashville12312629:4110
    13Minnesota12213632:479
    14San Jose11122637:488
    15St. Louis11302632:488
    16Calgary12112827:436
      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů