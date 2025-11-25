NHL ONLINE: Edmonton - Dallas. Tomášek hostí Faksu. Navážou Oilers na skalp šampionů?
Národní hokejová liga v noci nabízí pouze jeden zápas, ve kterém ovšem nebude chybět česká stopa. Edmonton Oilers, za které nastupuje útočník David Tomášek se po venkovním tripu s vítěznou tečkou na ledě úřadujících šampionů z Floridy vrací domů, kde čelí Dallasu. Za Stars se představuje Radek Faksa. Oba krajané jsou momentálně členy čtvrté formace svých týmů. Dají o sobě v duelu více vědět? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|17
|20
|37
|22
|23
|2.
|Macklin Celebrini
San Jose
|14
|20
|34
|23
|5
|3.
|Connor McDavid
Edmonton
|10
|23
|33
|24
|-5
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|13
|18
|31
|22
|9
|5.
|Jack Eichel
Vegas
|10
|20
|30
|22
|4
|6.
|Leo Carlsson
Anaheim
|11
|18
|29
|22
|11
|7.
|David Pastrňák
Boston
|11
|18
|29
|24
|-7
|8.
|William Nylander
Toronto
|10
|19
|29
|19
|5
|9.
|Cale Makar
Colorado
|9
|20
|29
|22
|21
|10.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|14
|14
|28
|24
|6
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|22
|10
|4
|2
|6
|78:65
|30
|2
Devils
|22
|9
|5
|1
|7
|69:67
|29
|3
Tampa
|22
|10
|3
|2
|7
|69:60
|28
|4
Islanders
|23
|9
|4
|2
|8
|71:66
|28
|5
Detroit
|23
|9
|4
|1
|9
|69:74
|27
|6
Washington
|23
|11
|1
|2
|9
|76:63
|26
|7
Ottawa
|22
|8
|3
|4
|7
|71:71
|26
|8
Boston
|24
|8
|5
|0
|11
|75:77
|26
|9
Pittsburgh
|21
|10
|0
|5
|6
|64:58
|25
|10
Florida
|22
|11
|1
|1
|9
|70:68
|25
|11
Flyers
|21
|5
|6
|3
|7
|60:59
|25
|12
Montreal
|21
|6
|5
|3
|7
|72:76
|25
|13
Columbus
|23
|6
|5
|3
|9
|69:76
|25
|14
Rangers
|24
|8
|3
|2
|11
|61:63
|24
|15
Buffalo
|22
|7
|2
|4
|9
|71:75
|22
|16
Toronto
|22
|6
|3
|3
|10
|74:82
|21
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|22
|15
|1
|5
|1
|88:50
|37
|2
Dallas
|22
|10
|3
|4
|5
|72:62
|30
|3
Anaheim
|22
|9
|5
|1
|7
|80:69
|29
|4
Minnesota
|23
|8
|4
|4
|7
|68:64
|28
|5
Kings
|23
|7
|4
|6
|6
|62:64
|28
|5
Seattle Kraken
|22
|7
|4
|6
|5
|57:59
|28
|7
Utah
|23
|9
|3
|3
|8
|71:68
|27
|7
Vegas
|22
|9
|1
|7
|5
|68:65
|27
|9
San Jose
|23
|5
|6
|3
|9
|68:72
|25
|10
Edmonton
|24
|5
|5
|5
|9
|74:87
|25
|11
Winnipeg
|21
|10
|2
|0
|9
|67:59
|24
|12
Chicago
|22
|9
|1
|4
|8
|69:62
|24
|13
Vancouver
|23
|5
|4
|2
|12
|71:86
|20
|14
St. Louis
|23
|7
|0
|6
|10
|61:85
|20
|15
Calgary
|24
|6
|2
|3
|13
|59:73
|19
|16
Nashville
|22
|4
|2
|4
|12
|52:81
|16