NHL ONLINE: Edmonton - Dallas. Tomášek hostí Faksu. Navážou Oilers na skalp šampionů?

David Tomášek je dalším českým hokejistou, který dal gól v NHL
David Tomášek je dalším českým hokejistou, který dal gól v NHLZdroj: x.com
Radek Faksa (druhý zleva) si proti Montrealu připsal tři asistence
Český útočník David Tomášek oslavuje svůj první gól v NHL
Radek Faksa v utkání proti Nashvillu
David Tomášek pro iSport promluvil o úžasné příležitosti v Edmontonu
Edmonton Oilers se radují z přesilovkového gólu Leona Draisaitla, na kterém si svoji první asistenci při premiéře v NHL přispal David Tomášek (uprostřed)
Národní hokejová liga v noci nabízí pouze jeden zápas, ve kterém ovšem nebude chybět česká stopa. Edmonton Oilers, za které nastupuje útočník David Tomášek se po venkovním tripu s vítěznou tečkou na ledě úřadujících šampionů z Floridy vrací domů, kde čelí Dallasu. Za Stars se představuje Radek Faksa. Oba krajané jsou momentálně členy čtvrté formace svých týmů. Dají o sobě v duelu více vědět? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1720372223
2.Macklin CelebriniSan Jose142034235
3.Connor McDavidEdmonton10233324-5
4.Connor BedardChicago131831229
5.Jack EichelVegas102030224
6.Leo CarlssonAnaheim1118292211
7.David PastrňákBoston11182924-7
8.William NylanderToronto101929195
9.Cale MakarColorado920292221
10.Leon DraisaitlEdmonton141428246

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina221042678:6530
2Devils22951769:6729
3Tampa221032769:6028
4Islanders23942871:6628
5Detroit23941969:7427
6Washington231112976:6326
7Ottawa22834771:7126
8Boston248501175:7726
9Pittsburgh211005664:5825
10Florida221111970:6825
11Flyers21563760:5925
12Montreal21653772:7625
13Columbus23653969:7625
14Rangers248321161:6324
15Buffalo22724971:7522
16Toronto226331074:8221
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado221515188:5037
    2Dallas221034572:6230
    3Anaheim22951780:6929
    4Minnesota23844768:6428
    5Kings23746662:6428
    5Seattle Kraken22746557:5928
    7Utah23933871:6827
    7Vegas22917568:6527
    9San Jose23563968:7225
    10Edmonton24555974:8725
    11Winnipeg211020967:5924
    12Chicago22914869:6224
    13Vancouver235421271:8620
    14St. Louis237061061:8520
    15Calgary246231359:7319
    16Nashville224241252:8116

