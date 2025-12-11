Předplatné

Ani 32 zákroků Vejmelky nestačilo. Utah těsně padl na ledě obhájce z Floridy

Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Český hokejový brankář Karel Vejmelka 32 zákroky neodvrátil domácí prohru Utahu s Floridou 3:4. Mammoth prohráli pošesté z posledních osmi zápasů a v tabulce Západní konference klesli na desáté místo.

Vejmelka naskočil v brance Utahu podruhé za sebou a opět nedokázal vytáhnout svou úspěšnost nad 90 procent. Z 36 střel za svá záda pustil čtyři puky a jeho úspěšnost se zastavila na čísle 88,9 procenta.

Utahu k bodům nestačily ani dva přesné zásahy Dylana Guenthera. Výhru Floridu řídil dvěma góly a asistencí Sam Bennett a Panthers i díky němu vyhráli potřetí za sebou.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
30Detail
LIVE
34Detail
LIVE
34Detail
LIVE Po prodl.
32Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2427513035
2.Macklin CelebriniSan Jose152843317
3.Connor BedardChicago192342308
4.Connor McDavidEdmonton14284229-6
5.Mikko RantanenDallas13294230-1
6.Martin NečasColorado1427413028
7.Jason RobertsonDallas1920393117
8.Leo CarlssonAnaheim1722393011
9.Mark ScheifeleWinnipeg1622382911
10.Jack EichelVegas122638297

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington3017139103:7539
2Carolina291352998:8338
3Islanders3112531192:8937
4Detroit3113431199:10537
5Tampa3014321194:7636
6Boston31126013101:9636
7Flyers28973985:7835
7Pittsburgh281317788:8135
9Devils3011611288:9235
10Rangers3211441383:8434
11Montreal298731193:10533
12Toronto2910441197:9332
13Florida2913221292:9332
14Columbus307661191:10332
15Ottawa299441290:9630
16Buffalo308441492:10628
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3019272118:7049
    2Dallas3117455109:8047
    3Anaheim30118110111:9839
    4Vegas291139690:8637
    4Minnesota301065985:8137
    6Kings30958882:8036
    7Chicago3012161189:9132
    8Edmonton308561199:10632
    9Utah3211331596:9431
    10San Jose318631487:10331
    11Seattle Kraken287561070:8530
    12Winnipeg2912211488:8929
    13St. Louis3111071379:10929
    14Calgary3210241682:9628
    15Nashville297441478:10326
    16Vancouver307431685:10825

