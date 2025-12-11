NHL ONLINE: Naváže Pastrňák na tříbodový návrat? Nečas hostí Floridu, v akci i další Češi

Předplatné

Pořádnou porcí 13 zápasů pokračuje v noci na pátek zámořská NHL. V nejlepší hokejové lize světa je na ledě k vidění i několik českých hráčů. Martin Nečas s Coloradem hostí obhájce titulu z Floridy, Tomáš Hertl s Vegas vyzve Philadelphii. Na svůj tříbodovém návrat do sestavy Bostonu bude chtít navázat i David Pastrňák proti Winnipegu. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2427513035
2.Connor McDavidEdmonton16284430-5
3.Macklin CelebriniSan Jose152843317
4.Connor BedardChicago192342308
5.Mikko RantanenDallas13294230-1
6.Martin NečasColorado1427413028
7.Jason RobertsonDallas1920393117
8.Leo CarlssonAnaheim1722393011
9.Leon DraisaitlEdmonton172138307
10.Mark ScheifeleWinnipeg1622382911

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington3017139103:7539
2Carolina291352998:8338
3Islanders3112531192:8937
4Detroit3113431199:10537
5Tampa3014321194:7636
6Boston31126013101:9636
7Flyers28973985:7835
7Pittsburgh281317788:8135
9Devils3011611288:9235
10Rangers3211441383:8434
11Montreal298731193:10533
12Toronto2910441197:9332
13Florida2913221292:9332
14Columbus307661191:10332
15Ottawa299441290:9630
16Buffalo308441492:10628
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3019272118:7049
    2Dallas3117455109:8047
    3Anaheim30118110111:9839
    4Vegas291139690:8637
    4Minnesota301065985:8137
    6Kings30958882:8036
    7Chicago3012161189:9132
    8Edmonton308561199:10632
    9Utah3211331596:9431
    10San Jose318631487:10331
    11Seattle Kraken287561070:8530
    12Winnipeg2912211488:8929
    13St. Louis3111071379:10929
    14Calgary3210241682:9628
    15Nashville297441478:10326
    16Vancouver307431685:10825

