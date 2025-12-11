NHL ONLINE: Naváže Pastrňák na tříbodový návrat? Nečas hostí Floridu, v akci i další Češi
Pořádnou porcí 13 zápasů pokračuje v noci na pátek zámořská NHL. V nejlepší hokejové lize světa je na ledě k vidění i několik českých hráčů. Martin Nečas s Coloradem hostí obhájce titulu z Floridy, Tomáš Hertl s Vegas vyzve Philadelphii. Na svůj tříbodovém návrat do sestavy Bostonu bude chtít navázat i David Pastrňák proti Winnipegu. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|24
|27
|51
|30
|35
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|16
|28
|44
|30
|-5
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|15
|28
|43
|31
|7
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|19
|23
|42
|30
|8
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|13
|29
|42
|30
|-1
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|14
|27
|41
|30
|28
|7.
|Jason Robertson
Dallas
|19
|20
|39
|31
|17
|8.
|Leo Carlsson
Anaheim
|17
|22
|39
|30
|11
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|17
|21
|38
|30
|7
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|16
|22
|38
|29
|11
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Washington
|30
|17
|1
|3
|9
|103:75
|39
|2
Carolina
|29
|13
|5
|2
|9
|98:83
|38
|3
Islanders
|31
|12
|5
|3
|11
|92:89
|37
|4
Detroit
|31
|13
|4
|3
|11
|99:105
|37
|5
Tampa
|30
|14
|3
|2
|11
|94:76
|36
|6
Boston
|31
|12
|6
|0
|13
|101:96
|36
|7
Flyers
|28
|9
|7
|3
|9
|85:78
|35
|7
Pittsburgh
|28
|13
|1
|7
|7
|88:81
|35
|9
Devils
|30
|11
|6
|1
|12
|88:92
|35
|10
Rangers
|32
|11
|4
|4
|13
|83:84
|34
|11
Montreal
|29
|8
|7
|3
|11
|93:105
|33
|12
Toronto
|29
|10
|4
|4
|11
|97:93
|32
|13
Florida
|29
|13
|2
|2
|12
|92:93
|32
|14
Columbus
|30
|7
|6
|6
|11
|91:103
|32
|15
Ottawa
|29
|9
|4
|4
|12
|90:96
|30
|16
Buffalo
|30
|8
|4
|4
|14
|92:106
|28
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|30
|19
|2
|7
|2
|118:70
|49
|2
Dallas
|31
|17
|4
|5
|5
|109:80
|47
|3
Anaheim
|30
|11
|8
|1
|10
|111:98
|39
|4
Vegas
|29
|11
|3
|9
|6
|90:86
|37
|4
Minnesota
|30
|10
|6
|5
|9
|85:81
|37
|6
Kings
|30
|9
|5
|8
|8
|82:80
|36
|7
Chicago
|30
|12
|1
|6
|11
|89:91
|32
|8
Edmonton
|30
|8
|5
|6
|11
|99:106
|32
|9
Utah
|32
|11
|3
|3
|15
|96:94
|31
|10
San Jose
|31
|8
|6
|3
|14
|87:103
|31
|11
Seattle Kraken
|28
|7
|5
|6
|10
|70:85
|30
|12
Winnipeg
|29
|12
|2
|1
|14
|88:89
|29
|13
St. Louis
|31
|11
|0
|7
|13
|79:109
|29
|14
Calgary
|32
|10
|2
|4
|16
|82:96
|28
|15
Nashville
|29
|7
|4
|4
|14
|78:103
|26
|16
Vancouver
|30
|7
|4
|3
|16
|85:108
|25