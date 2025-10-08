Neuspěl na zkoušce v Kladně, po roce se vrací domů. Fin si zahraje i s Ticháčkem
V Mladé Boleslavi zaujal hned v první sezoně, na pokračování smlouvy se finský útočník Julius Junttila s Bruslaři nedomluvil. Dlouhé čekání na angažmá narušil neúspěšnou zkouškou v Kladně, s dalším klubem si plácl až v rozeběhnutém ročníku. Vrací se do mateřského Kärpätu, kde si zahraje i s Čechy Matyášem Kantnerem a Jiřím Ticháčkem. „Chtěli jsme rozšířit ofenzivu týmu. Julle přinese zkušenosti a vyrovnanost do hry pět na pět,“ popisoval sportovní ředitel klubu Kimmo Kapanen po podpisu.
V extralize se Julius Junttila ukázal jako zajímavý ofenzivní hráč. Během minulé základní části posbíral 28 bodů (10+18) a v bodování Mladé Boleslavi skončil druhý za Dominikem Lakatošem. V play off šla role zkušeného Fina ještě nahoru, za jedenáct zápasů se prosadil desetkrát (3+7). Pro mnohé bylo překvapením, že se s Bruslaři nedomluvil na pokračování spolupráce.
„Jednali jsme už během sezony, ale v tu chvíli jsem nemohl udělat žádné rozhodnutí. Potřeboval jsem to probrat po sezoně s rodinou a pak mi v Boleslavi řekli, že už mají hráče podepsané a nezbývají na mě peníze,“ vysvětloval Junttila na konci léta.
„Dostal jsem přes léto pár nabídek z české extraligy, ale nechtěl jsem je vzít. Proto to tak trvalo. Koukal jsem se po Evropě, německá a česká liga byly asi moje největší priority,“ dodal v rozhovoru pro deník Sport na konci srpna.
O smlouvu přišel v té době bojovat do Kladna, prostor dostal ve třech přípravných zápasech, ale nebodoval a k prodloužení spolupráce nedošlo. „Nepřesvědčil nás, že by měl být jako zahraniční hráč takovou posilou,“ prozradil tehdy trenér David Čermák.
Junttila se nakonec po dlouhém čekání vrací v rozeběhnutém ročníku domů do Kärpätu. V Oulu 34letý forvard vyrostl, právě odtud taky před rokem zamířil do Česka. „Když už chvíli hrajete, můžete jít mladším příkladem, jak hrát v klidu a uvolněně. Je příjemné být zpátky, pořád si pamatuju, kudy se chodí do kabiny,“ smál se zkušený Fin na klubovém webu po podpisu smlouvy.
Na střídačce se potká s Čechy Jiřím Ticháčkem a Matyášem Kantnerem. Druhému jmenovanému patří v klubové produktivitě šesté místo za sedm zápisů (2+5), Ticháček je druhým nejčastěji bodujícím bekem týmu. V deseti zápasech už se do statistik zapsal pětkrát (1+4).
Kärpätu však vstup do ročníku nevyšel podle ideálních scénářů. Celek, jenž se naposledy neprobojoval do vyřazovacích bojů, je v tabulce aktuálně až dvanáctý, z deseti utkání vyhrál čtyřikrát. Směrem vzhůru má odchovanec Junttila klub vytáhnout svými zkušenostmi. V kádru je druhý nejstarší po kapitánovi Attem Ohtamaaovi.
„Je velmi dobře bruslící a všestranný útočník. Navíc ví, jak hrát to, co v Kärpätu chceme,“ sliboval si od staronové tváře sportovní ředitel Oulu.