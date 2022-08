Petr o mládeži: Intenzita je nutná pravidelně. Chci vidět Šalého v Brně

Kde se hokej současné osmnáctky nachází teď v porovnání se světem?

„Dřív jsem říkal, že rozdíly musíme eliminovat systémem a tím, co by nás mělo zdobit, třeba silnou defenzivní stranou hřiště a tak dál. V minulosti to bylo tak, že nás soupeři sem tam podcenili. Uhráli jsme dobrou první třetinu, pak za to druhý tým víc vzal a do koncovky jsme zápas dohrát už ani nedokázali. No a respekt jsme si už nějaký vybudovali. Ten je zpátky. Pak ale je na nás soupeř připravený.“

Ano, třeba na posledním MS i teď na turnaji v Kanadě jste došli do koncovek, ale skončili jste čtvrtí. To je důvod, že soupeř je připravený?

„Může být, nebyli jsme schopni zápas překlopit na naši stranu. Jsem ale optimista, že se světu přibližujeme.“

A je reálné výkon z Kanady zvedat do dubna směrem k MS?

„Musí se zvedat. Ale to jsou právě ty klíčové detaily, o kterých se bavíme i s kolegy. Kluci potřebují hrát ve vysoké intenzitě na týdenní bázi, ne jen občas. Trénink je jednoznačná věc, ale to je na dlouhé povídání. Zkušenosti z velkých zápasů potřebujete dostávat zpátky do soutěže, kde působí. Pak je potřeba pracovat na zakončení, orientaci v předbrankových prostorech, tady jsou detaily, kde bylo třeba Švédsko teď v Kanadě lepší než my.“

Nejde tedy říct, že pro reprezentaci je dobře, pokud budou hráči všude jinde mimo českou juniorku? Tam intenzita mezinárodního hokeje každý týden asi k vidění úplně nebude.

„Takhle to nemyslím. (usměje se) Extraliga juniorů se zúžila z 20 týmů na 14, což je fajn. Ročník 2005 (teď hrál na Hlinka Gretzky Cupu) tam je teď jako ten první, ročníky 2004 před rokem dominovaly a vzaly jsme je pak na mistrovství i z juniorské extraligy. Ale je pak otázka, kolik kluků z těch středních ročníků nakonec v Česku zůstane. Jde mi o to, aby si kluci zvykli na intenzitu, kterou vidíte při mezinárodním hokeji. Potřebujete ji zažívat každý týden. Do zámořských juniorek a do Evropy jich může odejít dost, z čehož mám trochu strach.“

V minulosti se často stávalo, že v srpnu osmnáctka světu stačila, v dubnu se nůžky rozevřely daleko víc a svět ujel. Tenhle palčivý problém se dá odstranit?

„Souvisí právě s tou denní bází. Trénink, trénink, trénink. Na turnajích jsme dřív po fyzické stránce postupně odcházeli, což souvisí s intenzitou a celkovou připraveností. Tím myslím i mentální naladění na turnaj. Je pravdou, že koncovky zápasů, které šly rychle za sebou v té vysoké intenzitě, nám ujížděly. Tady vidím ale progres. Teď jsme měli od semifinále k zápasu o třetí místo nějakých 12-13 hodin. Stejně jsme ho mohli vyhrát, neodešli jsme.“

Když jste přišel k výběru do 18 let, tak mistrovství zastavil covid. Ale hlavní misi bylo, že tým nemá spadnout, panovala reálná obava, že turnaj skončí průšvihem. Nastal progres i tady?

„Jsem přesvědčený, že ano. Ale nesmíme se tím uspokojit. Kluci dostávají od všech trenérů nároďáků informaci, jak si stojí s vrstevníky ve světě. Teď je to o každodenní práci. Hlavně potřebujete, ať se zápas co nejvíc blíží mezinárodní úrovni. Někteří hráči jdou do Kanady i z našeho ročníku a jak mám zkušenosti, s nimi moc nejde počítat pro jarní mistrovství světa. S klukama z Evropy budeme dál pracovat na kempech. Srovnání pak vidíte. Nechci ještě létat v oblacích, protože třeba v zápase se Švédskem bylo vidět, že když naše kluky porovnáte s TOP hráči soupeře, čeká je ještě hodně práce.“

Výrazným hráčem vašeho týmu je Eduard Šalé. Pokud získá místo v Kometě, dostane mentora jako měl Martin Nečas, může být silnou tváří současné osmnáctky i na MS?

„Věřím tomu. Některé kluky znám už hodně dlouhou dobu a hodně mě těší, že plní, co jsem si o nich myslel, nejde jen o dovednostní růst, ale i mentální. Tahle kategorie je i o vývoji hráčů, ne pouze o hokejových vlastnostech. Je velký posun, kam dojdou kluci od teď až k jarnímu MS jako osobnosti. Když se bavíme o Edovi, potvrzuje svoje předpoklady. Má přednosti v hokejovém vidění, dobře řeší situace 1 na 1. Má slabší stránky, o kterých dobře ví a slyší o nich ode mě. Jsem přesvědčen, že v seniorském hokeji se zase posune. Pro mě je to rozený kanonýr. Moc takových hráčů nemáte.“

Mluví se o tom, že když místo v Kometě Šalé nezíská, odejde do juniorky v Kanadě. Hodně byste si přál, aby zůstal v extralize?

„Jednoznačně bych byl radši, kdyby zůstal v Kometě a dostal tam prostor. Kdyby na sobě pracoval tady, bude to dobré pro něj i pro nároďáky.“

Když se kouknu hodně dozadu, z týmu, který pod vámi získal stříbro na MS 18 v roce 2014, se ve velkém hokeji chytilo hodně hráčů. Všichni hrají profesionální hokej, Vaněček, Zacha, Pastrňák, Vrána, Zbořil, Vejmelka nebo Vladař jsou v NHL. Slyší na tohle současná generace teenagerů, že cesta vidět je?

„Ti kluci to dobře vědí. Já jako trenér mám velkou radost, když se kluci individuálně prosazují. Uspět na turnaji je fajn, ale když máte role v TOP světových soutěžích? To je pak nádhera. Navíc ano, dávají zpětnou vazbu následovníkům, třeba kapitán staré osmnáctky pošle vzkaz novému mužstvu. Když hráčský vývoj půjde tak, jak předpokládáme, sebevědomí poroste, hráčský vývoj taky. Pro celý český hokej to bude dobře, protože pak se kluci budou potkávat i na seniorské úrovni. Na posledním velkém MS bylo sedm kluků z toho stříbrného týmu, což je přesně ideální věc.“