Poletín v laufu: Lepilo nám to, hokej nás víc baví. Dal hattrick a vyhrál bitku
Na jaře vedl jako kapitán na mistrovství světa reprezentační osmnáctku. V létě už Tomáš Poletín naskočil za výběr do 20 let. S Adamem Benákem a Maxmilianem Curranem vytvořil údernou formaci, která si hlasitě řekla i o šampionát na přelomu roku. Talent New York Islanders zaujal hattrickem a bitkou proti Švýcarsku, nyní zamíří za oceán za novou výzvou. „Teď poletím do New Yorku a pak se přesunu do Kelowny,“ prozradil důrazný útočník.
Turnaj v Chomutově jste ovládli a za čtyři zápasy jste nastříleli 29 gólů, hodně produktivní byla i vaše lajna. Dopředu vás to hodně bavilo, že?
„Jo. Hezky si to sedlo, byli jsme hodně produktivní. Lepilo nám to, jsem rád, že to tak vyšlo. S Maxem jsme spolu hráli na Slavii, takže jsme se znali. S Benym jsme spolu hráli celou repre, takže se taky známe. Sedlo to výborně, jsem za to hrozně rád. Pak nás hokej i víc baví.“
Proti Švýcarsku jste dal hattrick a po bitce nedohrál. Zápas jste si užil na maximum?
„Bylo to úžasné. I to, že u toho můžu mít rodinu a kamarády, je skvělé. Dát hattrick a ještě to zakončit vyhranou bitkou… Co víc si přát.“
Ještě na jaře jste hrál za osmnáctku, v létě jste přeskočil do dvacítky. Je to velký rozdíl?
„Určitě. Měli jsme už turnaj ve Finsku, který byl trošku těžší z toho pohledu, že jsme si my z osmnáctky zvykali na tempo a to, jak se ve dvacítce hraje. Bylo to pro nás trošku jiné. Teď už bylo vidět, že si to sedlo oproti červenci a bylo to lepší. Zase je to o level výš, celkově rychlejší, dravější a silovější.“
Doteď jste hrál ve Finsku za Lahti. Na další sezonu se přesunete za oceán do WHL, kde vás Kelowna vybrala jako jedničku draftu. Asi s vámi hodně počítají, že?
„Pro mě byla ohromná čest být draftovaný dvakrát během jednoho týdne. Nejdřív do NHL a pak jako jednička do Kelowny. Jsem rád, že ve mě vložili důvěru. Teď je na mně, abych jim to splatil.“
Bylo těžké rozhodnout se, jestli jít za oceán, nebo zůstat ve Finsku, kde už jste hrál i za áčko?
„Bylo to neskutečně těžké. Ve Finsku už jsem hrál 23 zápasů za áčko a moje role furt rostla a rostla. Teď je tam navíc super trenérský štáb. Ale pořád je to profesionální hokej, tam nikdy nevíte, co se stane. Zvolil jsem tuhle cestu a zvyknu si na menší hřiště, na jiný styl hokeje a celkově na Severní Ameriku, kam se určitě jednou chci dostat.“
Hráli roli v rozhodování i New York Islanders? Chtěli vás mít víc na očích?
„Taky to byl aspekt v rozhodování. Islanders to samozřejmě nechávali na mně, ale přikláněli se k tomu, abych zvolil právě severoamerickou cestu.“
Tím, že jdete do Ameriky, jste měl v Chomutově poslední šanci ukázat se ve dvacítce před mistrovstvím světa. Je velký sen zahrát si na něm?
„Je to asi vrchol mládežnické reprezentační kariéry. Jsem hrozně natěšený a doufám, že se tam dostanu. Chci se tam dostat co nejdřív.“