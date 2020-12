Kolaps jako se Švédy? Odpověď mám, řekl Mlejnek. Soupeř stíhal vtipkovat

Jeden faktor se až nápadně opakuje. Jak z hlediska času, tak z hlediska výkonnosti. V polovině druhé třetiny Češi obdrží gól. Do té doby bojují a dřou, soupeře do šance občas pustí, ale stejně tak i sami můžou udeřit. Jenže po prvním nezdaru se jejich snažení rozpadne. Herní systém, do té doby tak úspěšný, najednou zmizí. Místo něj se na ledě objevuje panika a totální vypadnutí z role.

„Odpověď na tenhle problém mám, ale nebudu jí zveřejňovat a říkat nahlas nyní. Nechám si to až na analýzu po turnaji,“ řekl smutně trenér Karel Mlejnek. Svým svěřencům předal před duelem stejné noty, jako při poslední veselohře proti Rusku. Jenže dnes to byl jiný den, a i hudba zněla jinak. Smutněji, truchlivěji.

„My věděli dopředu, že se nás budou snažit zastavovat v pěti lidech v urputné defenzivě. Bylo důležité, že jsme se prosadili trochu ošklivějšími góly,“ shrnul výhru Američanů křídelník Bobby Brink. Právě on se ukázal být tím, kdo otevřel dveře do českého obranného pásma dokořán, když dorážkou načal americký střelecký účet. „Češi pak museli daleko víc otevřít hru, což nám hrozně vyhovovalo,“ dodal. Znamenalo to konečný výsledek 7:0.

Druhý problém? Vyloučení. Především díky nim narostl poměr obdržených branek do takových rozměrů. Češi nabídli soupeři šest přesilovek, Američané polovinu z nich s díky využili. „Často fauly pramení ze špatného pohybu. Troufnu si říct, že i bez nějakého většího zkoumání, je to i tento případ,“ popsal svůj pohled trenér Mlejnek. „Pohyb musíme přidat i v oslabení. A u faulů máme často špatné postavení, nebo jsme v souboji pozdě. Musíme se na to podívat na videu, kde si ukážeme, co dělat, aby těch oslabení vyloučení nebylo tolik,“ potvrdil obránce Radek Kučeřík.

Třetí potíž byla americká první lajna. Ta byla schopná Myšáka a spol. zamknout ve třetině prakticky po celý zápas. Situace byla o to horší, když se tahle parta dostala do zmíněných přesilovek. Třeba Trevor Zegras už v polovině třetí třetiny vtipkoval na střídačce s maséry. Jak by ne, když nasbíral pět kanadských bodů.

Češi tak nevylepšili bídnou bilanci s Američany z posledních deseti let, kdy zvítězili jen jednou. Vzdálený byl i loňský výkon, kde mladíci srdnatým výkonem ukradli favoritovi bod. „Snažili jsme. Drželi jsme taktiku, ale nevyšlo to,“ povzdechl si Adam Raška. On i Radek Kučeřík několikrát na tiskové konferenci zmínili další zápas. Jako by se k němu upínali ve svých hlavách, kde už tak moc chtěli odčinit nepovedený večer.

Poslední střetnutí s Rakouskem totiž bude klíčové. Nebude se hrát o nic méně než o postup do čtvrtfinále. „Po každém zápase je třeba popřemýšlet, co se v zápase povedlo, nebo co jste udělali špatně. Ono to i pomůže připravit hlavu na další zápas, kde do toho musíme dát všechno,“ burcoval Raška.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:33. Brink, 33:30. Zegras, 35:56. Brink, 46:03. Zegras, 48:18. Kaliyev, 50:22. Caufield, 51:22. Boldy Hosté: Sestavy Domácí: Knight (Wolf) – Helleson, Sanderson, Faber, York, Thrun, Johnson, LaCombe – Kaliyev, Turcotte (C), Zegras – Caufield (A), Beniers, Boldy – Brink, Farinacci, Berard – Moynihan, Slaggert, Brisson – Colangelo. Hosté: Pařík (52. N. Malík) – Krutil, Kučeřík (A), Haš, Svozil, Jiříček, Klikorka, Kubíček – Lang, Myšák (C), Teplý – Beránek, Vitouch, Mužík – P. Novák, Gut, Raška – Rychlovský, Najman (A), Koffer – Přikryl. Rozhodčí Campbell, Sandlak – Mannella, O'Quinn (CAN) Stadion Rogers Place, Edmonton